“Credo moltissimo in Riccardo Cassano”: chi è il 2009 che ha stregato Fabregas e ora anche il ct Mancini

La sua carriera finora è interamente legata al Como: dopo aver completato la trafila nelle formazioni giovanili, dal luglio 2025 è diventato un perno della squadra Under 17, diventando uno dei calciatori più utilizzati della categoria per minutaggio complessivo. Il suo contributo non si limita alla fase di rottura e impostazione, come dimostrano i diversi assist vincenti forniti ai compagni nel corso del campionato. Le sue prestazioni di alto livello gli hanno permesso di guadagnarsi le prime chiamate per allenarsi con la prima squadra, dove ha lasciato ottime sensazioni per spunti e attitudine e poi le prime convocazioni in Serie A, nelle ultime due partite della scorsa stagione, contro Parma e Cremonese, e nella prima di campionato di quest'anno contro l'Udinese.