Italia U21, il ct Baldini convocati 26 giocatori per amichevoli contro Francia e Belgio

Amichevoli con vista Europeo. Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027 - il cui sorteggio si terrà il prossimo 26 novembre a Belgrado - la Nazionale Under 21 torna in campo nella 'finestra' di novembre per affrontare due amichevoli dal peso specifico importante. Venerdì 13 (ore 18.30, diretta Rai 2) gli Azzurrini saranno di scena in Francia, a Laval, per affrontare i transalpini, mentre lunedì 16 all'Armando Picchi di Livorno l'avversario sarà il Belgio (calcio d'inizio alle 18.15, diretta Rai 2). Saranno 26 i calciatori che si ritroveranno in raduno al CPO di Tirrenia (a partire da questa domenica) dove l'Italia rimarrà fino a giovedì 12 novembre, giorno della partenza per la Francia. Per Baldini, che ha visto Mancini convocare cinque giocatori che erano in campo nel 6-2 di Pescara alla Polonia, match che ha consegnato agli Azzurrini il lasciapassare per l'Europeo (Ahanor, Pisilli, Liberali, Cisse, Koleosho), tre sono le novità assolute: il portiere del Bologna Massimo Pessina, il difensore del Monza Eddy Kouadio e l'attaccante del Borussia Dortmund Samuele Inacio, tutti e tre provenienti dall'esperienza in Nazionale A lo scorso ottobre. In difesa torna invece Filippo Mane del Dortmund, mentre a centrocampo si rivede Lorenzo Amatucci, messosi in luce in questa prima parte di stagione con il Deportivo La Coruna, che ritrova l'azzurro a oltre un anno dal settembre 2025 quando venne chiamato - senza però esordire - per le prime due partite del cammino di qualificazione all'Europeo. Tre i ritorni in attacco: Alessio Cacciamani del Torino e assente dal marzo del 2026, Jeff Ekhator, ora alla Juventus e già protagonista con 6 presenze e 2 gol in Under 21 sotto la gestione Baldini e Dominic Vavassori, fin qui a segno 6 volte con il Palermo capolista in Serie B, la cui unica presenza con gli Azzurrini risale al giugno scorso nell'amichevole di Fontanafredda contro l'Albania, con Nunziata in panchina durante il periodo da Ct ad interim in Nazionale maggiore di Baldini.Quella di lunedì 16 novembre sarà la quinta partita della Nazionale Under 21 a Livorno. Nel capoluogo toscano gli Azzurrini hanno vinto tre delle quattro partite giocate, con l'ultimo precedente che risale al 2001 contro l'Austria: nel 4-1 dell'amichevole di venticinque anni fa segnò una doppietta Cipriani, oltre alle reti di Pirlo e Ferrari.