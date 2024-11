Europa League, Lazio-Ludogorets 0-0: i biancocelesti frenano, ma restano in vetta

A caccia di idee e dinamismo, nella ripresa Baroni sostituisce Pellegrini, Tchaouna e Dia con Lazzari, Isaksen e Castellanos. E con più gamba la Lazio prova a cambiare l'inerzia e il tema tattico della gara manovrando in ampiezza. Da una parte un'incornata di Chochev termina alta, dall'altra invece Banmann blocca un destro dal limite di Pedro e Lazzari non trova la porta da buona posizione dopo l'ingresso in campo di Rovella al posto di Vecino. Più aggressiva nei duelli e rapida nello scambio, la Lazio aumenta i giri in mediana, cerca gli esterni e spinge. Un tentativo dalla distanza di Lazzari finisce fuori, poi Banmann blocca un destro debole di Marusic e l'arbitro Strukan lascia correre su un contatto nell'area del Ludogorets tra Marcus e Isaksen anche dopo la revisione a bordocampo. In pressione, la Lazio fa entrare anche Zaccagni e attacca a testa bassa, ma presta anche il fianco alle ripartenze del Ludogorets. Isaksen ferma Duah lanciato in contropiede, poi un bolide di Guendouzi si stampa sulla traversa e nel finale un destro di Castellano esce di poco chiudendo la gara in bianco. All'Olimpico la Lazio sbatte contro il Ludogorets, ma resta in vetta a quota 13 punti.



LE PAGELLE

Guendouzi 6,5: corre, ringhia, porta palla e si esibisce anche in un paio di cambi di gioco col contagiri, ma le sue giocate e la sua solidità non bastano per sfondare il bunker bulgaro

Noslin 5,5: inizia la gara vestendo i panni della punta centrale con poca cattiveria e fisicità e davanti la Lazio fatica ad appoggiarsi in verticale. Poco brillante anche dopo l'ingresso di Castellanos

Tchaouna 5: impreciso nel palleggio e poco lucido nelle scelte. Va al trotto, non spinge e dalla sua parte la Lazio nel primo tempo non riesce a far valere il divario tecnico con l'avversario nelle giocate individuali. Baroni lo sostituisce nell'intervallo

Rwan 6: fa reparto da solo cercando di difendere palla e attaccare la profondità in ripartenza, ma la Lazio dietro è solida e non si passa. Fisicità e tecnica discreta

Naressi 6: si piazza davanti alla difesa a fare filtro e prova a far valere la tecnica nelle ripartenze. Prova concreta e attenta



IL TABELLINO

LAZIO-LUDOGORETS 0-0

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gigot, Patric, Pellegrini (1' st Lazzari); Guendouzi, Vecino (16' st Rovella); Tchaouna (1' st Isaksen), Dia (1' st Castellanos), Pedro (35' st Zaccagni); Noslin.

A disp.: Provedel, Furlanetto, Dele-Bashiru, Romagnoli, Gila, Di Tommaso, Milani. All.: Baroni

Ludogorets (4-1-4-1): Banmann; Witry, Kurtulus, Almeida, Son (36' st Camara); Naressi; Marcus, Chochev (44' st Piotrowski), Duarte, Gropper (36' st Yordanov); Rwan (23' st Duah).

A disp.: Padt, Hristov, Terziev, Rusev, Verdon. All.: Jovicevic

Arbitro: Strukan

Marcatori: -

Ammoniti: Pellegrini, Tchaouna, Gigot, Rovella, Patric, Isaksen (La): Witry, Naressi (Lu)

Espulsi: -