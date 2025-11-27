Logo SportMediaset

Calcio

Udinese, verso Parma con il dubbio sulle fasce

27 Nov 2025 - 20:48

Chi giocherà in fascia contro il Parma? È il principale dubbio di Kosta Runjaic, che deve decidere a chi dare fiducia sulla destra tra Ehizibue e Zanoli, entrambi frastornati nel rovescio interno con il Bologna. Sulla sinistra il problema per sabato non si pone: Kamara si è infortunato e, dunque, fino a metà dicembre toccherà a Zemura. Ma dopo quella data si apre un rebus, visto che il giocatore dello Zimbabwe partirà per la Coppa d'Africa. Le alternative sono spostare sull'out mancino uno dei due cursori di destra o adattare qualche altro giocatore, oppure ancora tornare al modulo a 4, allargando uno dei centrali. A questo proposito, nell'anticipo di sabato ci sarà anche Kristensen - pronto per una maglia da titolare -, mentre davanti non sono escluse sorprese, come il rilancio di Iker Bravo. 

