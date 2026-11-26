Crolla come detto a sorpresa il Benfica, sconfitto 4-0 dal Viktoria Plzen, mentre vincono Bounermouth e Bayer Leverkusen. I portoghesi interrompono la striscia di vittorie consecutive in Europa, e lo fanno subendo quattro gol in 16 minuti: apre Hrosovsky al 30’, poi Adu al 43’ e la doppietta di Kabongo (43’ e 46’) fissano il punteggio sul 4-0 finale. Decimo successo consecutivo invece per le Cherries, che vincono 2-1 a Vigo contro il Celta grazie alle reti di Rodriguez al 47’ e Rayan al 78’ dopo il gol in apertura di Iago Aspas. Basta invece un tempo al Bayer Leverkusen per avere la meglio 2-0 sulla Dinamo Zagabria: a segno Tillman dopo dieci minuti, e Quansah nel recupero della prima frazione.