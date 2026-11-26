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Si apre con la sconfitta del Benfica la quinta giornata di Europa League. Le aquile cadono 4-0 contro il Viktoria Plzen e cedono così il primato in classifica, ora del Bournemouth. I rossoneri vincono 2-1 in dieci contro il Celta Vigo e rimangono gli unici a punteggio pieno. Bene anche Leverkusen e Besiktas, che battono rispettivamente 2-0 e 2-1 Dinamo Zagabria e Hapoel Be’er Sheva. Il Ferencvaros non va oltre lo 0-0 contro il Celje.
Crolla come detto a sorpresa il Benfica, sconfitto 4-0 dal Viktoria Plzen, mentre vincono Bounermouth e Bayer Leverkusen. I portoghesi interrompono la striscia di vittorie consecutive in Europa, e lo fanno subendo quattro gol in 16 minuti: apre Hrosovsky al 30’, poi Adu al 43’ e la doppietta di Kabongo (43’ e 46’) fissano il punteggio sul 4-0 finale. Decimo successo consecutivo invece per le Cherries, che vincono 2-1 a Vigo contro il Celta grazie alle reti di Rodriguez al 47’ e Rayan al 78’ dopo il gol in apertura di Iago Aspas. Basta invece un tempo al Bayer Leverkusen per avere la meglio 2-0 sulla Dinamo Zagabria: a segno Tillman dopo dieci minuti, e Quansah nel recupero della prima frazione.
Vince 2-0 anche il Salisburgo, che batte l’Ararat-Armenia grazie alla doppietta di Mazurek tra 47’ e 51’. Il Marsiglia passa al Velodrome sul Levski Sofia con il rigore di Gouiri al 28’; il centravanti algerino ha un’altra chance dal dischetto al 51’, ma si fa parare il tiro. Termina 2-2 tra Union Saint-Gilloise e Lech Poznan (10’ Agnero, 18’ Palma, 54’ Florucz, 66’ Rodriguez), mentre il Besiktas batte 2-1 l’Hapoel Be’er Sheva – in un match interrotto per scontri tra i tifosi – grazie alle reti di Olaitan al 75’ e Kokcu al 90’; gli ospiti vanno a segno con East al 93’, ma non basta.
Nelle gare serali, insieme al 4-1 della Juventus contro l’Omonia, vincono anche AZ, Crystal Palace, NEC, Anderlecht, Hoffenheim e Celtic. Solo 0-0 per il Ferencvaros contro il Celje: gli ungheresi mancano la vittoria per la prima volta in questa Europa League, ma restano comunque al terzo posto a 13 punti (come la Juve), dietro solo al Bournemouth. Vince in rimonta il Crystal Palace contro la Real Sociedad: al gol di Sarr al 66’ rispondono Mateta su rigore al 73’ e McNeil all’81’; nel finale Yeremy Pino sbaglia dal dischetto. Successo in rimonta anche per l’Hoffenheim, che va sotto contro lo Sturm Graz nel primo tempo (Diakité 43’) e poi la ribalta con le reti di Hlozek al 72’, Conté all’80’ e Moerstedt al 90’, che fissa il risultato sul 3-1. Stesso risultato anche per il NEC contro il Rennes (29’ Linsson, 36’ Thomasson, 81’ Chery, 89’ Bischoff) e per l’Anderlecht contro l’OFI (20’ Bentayeb, 39’ Aasgaard, 54’ Fountas, 95’ Bertaccini).
Vittoria spettacolare per l’AZ sul campo dello Sparta Praga. I cechi vanno avanti di due gol nel primo tempo con Brunes al 4’ e Vydra al 27’, poi la squadra di Alkmaar rimonta e vince 4-2 grazie alle reti di Koopmeiners al 52’, Daal al 68’ e alla doppietta di Oufkir (73’ e 84’). Il Celtic batte la Torreense 2-1 (9’ Vazquez, 19’ Jean, 84’ Duran), mentre termina 1-1 tra Sunderland e Jagiellonia (47’ Tuterov, 52’ Jozviak). Il secondo 0-0 della serata è tra Lione e Lillestrom.