Europa League, Bournemouth e Benfica fanno 4 su 4. Cade il Leverkusen: prima vittoria per il Marsiglia

Vince ancora, e lo fa nonostante un ampio turnover, il Benfica. Le Aquile battono 3-1 il Lech Poznan con le reti di Rui Silva al 6’, Prestianni al 67’ e Sudakov al 90’; nel mezzo il gol di Bengtsson, frutto di un pasticcio difensivo dei portoghesi. La vera sorpresa arriva però dalla BayArena, dove il Bayer Leverkusen cade 1-0 contro un Marsiglia in piena crisi, che riesce però a trovare la prima vittoria europea grazie a un gran gol di Gouiri al 77’. Vittoria importante anche per l’USG, che batte 2-1 il Celta a Vigo trascinato dalla doppietta di Zeneli (35’ e 49’), che risponde al gol di Duran all’11’. Cade invece il Besiktas di Vincenzo Italiano, sconfitto 3-2 in rimonta dal Celtic: a segno Olaitan (54’) e Kokcu (85’) per i turchi, Osmand (62’) e Camilo Duran (78’ e 87’) per gli scozzesi. Tra le tante vittorie esterne, ci sono anche quelle di OFI, Celje e Dinamo Zagabria, rispettivamente 0-2, 2-3 e 0-2 contro Hapoel Be’er Sheva, Sturm Graz e Sunderland. Continuano le difficoltà degli inglesi, che cedono alle reti di Stojkovic al 22’ e di Beljo al 39’. Vittoria in extremis per la Torreense, che batte 3-2 l’Ararat Armenia in rimonta grazie alle reti nel recupero di Vazquez e Drammeh. Risultati, questi, che si aggiungono al successo della Juventus per 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar (19' Koopmeiners, 37' Kolo Muani, 88' Meerdink)