Europa League, Bournemouth e Benfica fanno 4 su 4. Cade il Leverkusen: prima vittoria per il Marsiglia
I rossoneri e le aquile vincono e raggiungono il Ferencvaros in cima. Primo k.o. per Le Aspirine, sconfitte in casa dalla squadra di Genesio
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La quarta giornata di Europa League regala tre squadre a punteggio pieno in classifica: Benfica, Bournemouth e Ferencvaros, vittoriose contro Lech Poznan (3-1), Sparta Praga (1-3) e Milan (0-2). Cede il passo il Bayer Leverkusen, che si arrende a un gran gol di Gouiri allo scadere, e regala così il primo successo in Europa al Marsiglia. Perdono anche Besiktas e Sunderland, rispettivamente 3-2 e 0-2 contro Celtic e Dinamo Zagabria.
FERENCVAROS E BOURNEMOUTH IMPLACABILI
Oltre alla sorpresa Ferencvaros, che domina e stende il Milan 2-0 a San Siro grazie alla doppietta di Joseph, alle 18:45 vincono anche Bournemouth, Levski Sofia, Viktoria Plzen, NEC e Anderlecht. I rossoneri d’Inghilterra battono 3-1 lo Sparta Praga in rimonta e voltano così a 12 punti in classifica, proprio come gli ungheresi. Dopo la rete di Singhateh al 35’, la squadra di Rose – che in precedenza aveva sbagliato un rigore – la ribaltano con le reti di Adams (57’), Evanilson (81’) e Rayan (90’). Seconda vittoria per il Levski Sofia, che supera 1-0 lo Jagiellonia grazie al gol di Stoyanchov all’83’. Vince anche il NEC, che rimonta l’Omonia Nicosia (Diony al 23’) e vince 3-1 grazie alla doppietta di Linssen e al gol nel mezzo di Bischoff. Gli altri due successi arrivano dall’Anderlecht per 2-0 contro il Salisburgo (20’ Augustinsson, 90’ Winkler) e dal Viktoria Plzen, che supera il Lillestrom in trasferta 1-0 grazie a un gol di Adu al 10’. Termina invece 1-1 il match tra Crystal Palace e Hoffenheim, con i tedeschi avanti subito con Prass, a segno dopo 7’, rimontati dalla rete di Kamada al 91’. Finisce in pareggio la prima del Lione senza Paulo Fonseca in panchina: a San Sebastian la Real Sociedad passa con Oskarsson al 26’, poi Tolisso la pareggia al 54’ per l’1-1 finale.
IL BENFICA NON SBAGLIA CONTRO IL LECH POZNAN
Vince ancora, e lo fa nonostante un ampio turnover, il Benfica. Le Aquile battono 3-1 il Lech Poznan con le reti di Rui Silva al 6’, Prestianni al 67’ e Sudakov al 90’; nel mezzo il gol di Bengtsson, frutto di un pasticcio difensivo dei portoghesi. La vera sorpresa arriva però dalla BayArena, dove il Bayer Leverkusen cade 1-0 contro un Marsiglia in piena crisi, che riesce però a trovare la prima vittoria europea grazie a un gran gol di Gouiri al 77’. Vittoria importante anche per l’USG, che batte 2-1 il Celta a Vigo trascinato dalla doppietta di Zeneli (35’ e 49’), che risponde al gol di Duran all’11’. Cade invece il Besiktas di Vincenzo Italiano, sconfitto 3-2 in rimonta dal Celtic: a segno Olaitan (54’) e Kokcu (85’) per i turchi, Osmand (62’) e Camilo Duran (78’ e 87’) per gli scozzesi. Tra le tante vittorie esterne, ci sono anche quelle di OFI, Celje e Dinamo Zagabria, rispettivamente 0-2, 2-3 e 0-2 contro Hapoel Be’er Sheva, Sturm Graz e Sunderland. Continuano le difficoltà degli inglesi, che cedono alle reti di Stojkovic al 22’ e di Beljo al 39’. Vittoria in extremis per la Torreense, che batte 3-2 l’Ararat Armenia in rimonta grazie alle reti nel recupero di Vazquez e Drammeh. Risultati, questi, che si aggiungono al successo della Juventus per 2-1 sul campo dell'AZ Alkmaar (19' Koopmeiners, 37' Kolo Muani, 88' Meerdink)