Milan, il mea culpa di De Winter: "È mentale, tutto è mentale. Come stiamo giocando, come approcciamo le partite..."

De Winter, protagonista, insieme a Torriani, del grave errore sul primo gol del Ferencvaros, commenta così la sconfitta dei rossoneri in Europa League: "Oggi non andava niente, dobbiamo lavorare su questo. Non lo posso spiegare. Ci dobbiamo lavorare, il gruppo deve lavorarci. Ora è dura parlare. È mentale, tutto è mentale. Come stiamo giocando, come approcciamo le partite. È tutto mentale". Ora arrivano sfide dure per entrare almeno nelle migliori 24: "Tutte le partite sono dure. Se non stiamo attenti, perdiamo come oggi. Dobbiamo fare di tutto per vincere".