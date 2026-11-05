Milan, Bartesaghi: "Prestazione non commentabile, abbiamo rovinato una buona settimana"

Le parole di Bartesaghi dopo la sconfitta in Europa League contro il Ferencvaros: "La verità è che bisognava che parlare tra noi stessi. La prestazione non è commentabile. Siamo entrati in campo senza un buon atteggiamento. Abbiamo rovinato tutto quello che era stata una buona settimana. Bisogna rimboccarsi le maniche da domani e darsi da fare". E ancora: "Sapevamo che fosse difficile, soprattutto in Europa. C’è stata mancanza di atteggiamento, di grinta, di voglia di lottare sulle seconde palle e l’abbiamo pagato. Sapevamo tutto, anche sugli avversari. Ci stiamo allenando bene durante la settimana, soprattutto dopo il derby avevamo il giusto entusiasmo. L’allarme è scattato dopo, in campo. Nel secondo tempo abbiamo provato a recuperare il possibile ma non ce l’abbiamo fatta". "Ci è mancato subito l’atteggiamento, dovevamo reagire sul momento e non aspettare di prendere schiaffi. Hanno creato occasioni sui nostri errori. Da domani ci lecchiamo le ferite e vediamo cosa è stato fatto di sbagliato, andando ad affrontare la prossima partita con la determinazione giusta ed uno spirito di squadra diverso".