Europa League: bene Bournemouth e Benfica, colpaccio del Besiktas di Italiano in trasferta

Alle 18:45 vincono anche AZ Alkmaar e Omonia Nicosia rispettivamente 2-1 e 0-3 contro Hapoel Be’er Sheva e Celje. Pareggiano 1-1 invece Sparta Praga-Lillestrom e Union Saint-Gilloise-Real Sociedad.

Nelle partite delle 21:00 arrivano i successi di Ferencvaros, Dinamo Zagabria, Jagiellonia, Olympiacos e Rennes contro Viktoria Plzen, Anderlecht, Ararat-Armenia, Marsiglia e OFi Creta. Finisce 1-1 tra NED e Levski Sofia.