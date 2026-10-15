EUROPA LEAGUE

Europa League: bene Bournemouth e Benfica, colpaccio del Besiktas di Italiano in trasferta

I portoghesi dominano contro il Celtic, mentre i turchi dell'ex tecnico del Bologna passano contro l’Hoffenheim

15 Ott 2026 - 23:24
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Si chiude anche la seconda giornata di League Phase dell'Europa League. Oltre ai successi esterni di Milan e Juve contro Salisburgo e Celta, vincono in trasferta anche Sunderland, Bayer Leverkusen e Besiktas tra le big, mentre cade il Crystal Palace in casa del Lione di Paolo Fonseca. Brutta sconfitta casalinga per un Marsiglia sempre più in crisi, sconfitto dall’Olympiacos. Vittorie casalinghe per Benfica e Bournemouth.

LE PARTITE DELLE BIG

Alle 18:45 il Leverkusen domina il Lech Poznan e vince 4-0 in Polonia grazie alle reti di Tillman e Maza, oltre alla doppietta di Schick. Vittoria importante anche per il Lione di Paulo Fonseca, che contro il Crystal Palace va avanti di due (Tolisso, Nuamah), prima di farsi rimontare dalle reti di Pino e Kamada, e segnare con Sulc il definitivo 3-2. Rischia, ma vince il Sunderland contro la Torreense – quartultima in serie b portoghese – che passa con Volnei; per gli inglesi a segno Ahoka e Sadiki.

Domina il Benfica, che con un gol di Bah, una doppietta di Duran e la rete in chiusura di Pavlidis, stende 4-1 il Celtic. Successo agevole anche per il Bournemouth, che batte 3-0 lo Sturm Graz grazie ai gol di Evanilson, Rayan e al rigore nel recupero di Alvaro Rodriguez. Infine arriva una grande vittoria anche per il Besiktas, che passa in vantaggio con Murillo, e risponde al gol di Asllani con la doppietta di Oh; la rete di Machida nel finale non basta all'Hoffenheim: la squadra di Vincenzo Italiano vince 3-2 in Germania.

LE ALTRE PARTITE

Alle 18:45 vincono anche AZ Alkmaar e Omonia Nicosia rispettivamente 2-1 e 0-3 contro Hapoel Be’er Sheva e Celje. Pareggiano 1-1 invece Sparta Praga-Lillestrom e Union Saint-Gilloise-Real Sociedad.
Nelle partite delle 21:00 arrivano i successi di Ferencvaros, Dinamo Zagabria, Jagiellonia, Olympiacos e Rennes contro Viktoria Plzen, Anderlecht, Ararat-Armenia, Marsiglia e OFi Creta. Finisce 1-1 tra NED e Levski Sofia.

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