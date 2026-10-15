Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa

Alphadjo Cisse entra nella storia del calcio italiano. Con la tripletta al Salisburgo nel secondo turno della Phase League di Europa League, l'attaccante del Milan è infatti diventato, a 19 anni e 358 giorni, il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita.
Per Cisse si tratta del quinto gol in stagione in appena sette presenze: "Tripletta da record? Sono felice, mi godo la serata, ma tutto questo passa in secondo piano: la cosa che più conta è aver vinto e giocato da squadra. Gol da centravanti? Sono movimenti che mi porto dentro, ho giocato da attaccante puro in Nazionale, mi adeguo ai compiti che mi dà il mister: Amorim è per me una spinta importante".