Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa

15 Ott 2026 - 21:23
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Alphadjo Cisse entra nella storia del calcio italiano. Con la tripletta al Salisburgo nel secondo turno della Phase League di Europa League, l'attaccante del Milan è infatti diventato, a 19 anni e 358 giorni, il più giovane giocatore italiano nella storia delle maggiori competizioni europee ad aver realizzato tre o più gol in una singola partita.

Per Cisse si tratta del quinto gol in stagione in appena sette presenze: "Tripletta da record? Sono felice, mi godo la serata, ma tutto questo passa in secondo piano: la cosa che più conta è aver vinto e giocato da squadra. Gol da centravanti? Sono movimenti che mi porto dentro, ho giocato da attaccante puro in Nazionale, mi adeguo ai compiti che mi dà il mister: Amorim è per me una spinta importante". 

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