Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa

Per Cisse si tratta del quinto gol in stagione in appena sette presenze: "Tripletta da record? Sono felice, mi godo la serata, ma tutto questo passa in secondo piano: la cosa che più conta è aver vinto e giocato da squadra. Gol da centravanti? Sono movimenti che mi porto dentro, ho giocato da attaccante puro in Nazionale, mi adeguo ai compiti che mi dà il mister: Amorim è per me una spinta importante".