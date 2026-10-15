Atalanta, Sa Pinto: "L'Atalanta è di un altro livello"

"L'Atalanta è di un altro livello e questo ha fatto la differenza. S'è visto subito, lo sapevamo. La qualità individuale è differente, prendere gol subito in avvio non ci ha certo favoriti". Ricardo Sá Pinto commenta così la sconfitta per 3-1 del suo Pafos in Conference League a Bergamo. "Avremmo dovuto essere perfetti per ottenere di più. Nel primo tempo non eravamo abbastanza aggressivi né compatti in fase difensiva - sottolinea il tecnico portoghese dei ciprioti -. Nella ripresa eravamo più organizzati e compatti, ci credevamo e abbiamo combattuto. Siamo usciti, abbiamo creato occasioni e abbiamo segnato alla fine". C'è spazio anche per le recriminazioni del caso: "Secondo me c'erano due rigori per noi, anche se non cerco scusanti alla sconfitta, e quello provocato da Bruno nel primo tempo non era così lampante", aggiunge Sá Pinto. Penalizzato dalla defezione prima dell'intervallo: "David Luiz non stava bene, ha preferito uscire perché aveva un po' di dolore". Infine, tra il saluto ai 350 sostenitori ciprioti e la prossima partita di campionato: "Ringrazio per il sostegno i tifosi. Non sono felici del risultato, ma hanno visto che la squadra s'è impegnata e il secondo tempo è stato piuttosto buono. Non c'è molto tempo per prepararci alla partita di lunedì con l'Apoel, ma già da stasera sono alla ricerca di soluzioni".