Europa League, Kolo Muani allo scadere! La Juventus ribalta il Celta e vince 2-1

© Getty Images
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La Juventus fatica nel primo tempo, poi cresce e porta a casa la seconda vittoria in altrettante partite di Europa League. A Vigo i bianconeri vanno sotto col Celta al 18’ per un gol di Hugo Alvarez, libero di calciare in porta da due passi. La squadra di Spalletti prova a reagire e trova l’1-1 al 58’ con Woltemade, bravo a sfruttare un grave errore di Marcos Alonso e a mettere in porta. Decide il secondo gol consecutivo di Kolo Muani a recupero già cominciato.
LA PARTITA
La Juventus approccia male la sfida del Balaidos, e gioca un primo tempo a ritmi estremamente bassi. Al 18’ passa infatti avanti il Celta, e lo fa con Hugo Alvarez, che riceve un passaggio da Swedberg a centro area e batte Vicario. La squadra di Spalletti reagisce timidamente, e al 28’ Koopmeiners manca un controllo col pallone che gli avrebbe permesso di calciare a botta sicura. La prima vera occasione per i bianconeri arriva al 40’, con Woltemade che calcia alto da buona posizione.
Nella ripresa è un’altra Juventus, anche se le azioni pericolose faticano ad arrivare. E allora al 58’ un regalo di Marcos Alonso, che col petto passa la palla a Woltemade, porta i bianconeri sull’1-1: il centravanti tedesco si ritrova la palla sul destro a pochi metri da Radu, e deve solo mettere in porta. I ritmi non sono di certo alti, e le due squadre sembrano quasi accontentarsi del pari, fino all’88’ quando Nico Gonzalez sfiora il 2-1 con un mancino a giro all’interno dell’area di rigore. Il 2-1 arriva qualche minuto dopo con Kolo Muani, che di testa mette in porta il cross di Cambiaso. Seconda vittoria in due partite per la Juventus, che sale a quota 6 in questa League Phase.
IL TABELLINO
CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Rodriguez, Lago, Marcos Alonso; Rueda (40’ s.t. Nunez), Moriba, Febas (30’ s.t. Burcio), Carreira; Alvarez (40’ s.t. Hugo Alvarez), Jutglà (30’ s.t. Iago Aspas), Swedberg (17’ s.t. Driouech). Allenatore: Claudio Giraldez.
JUVENTUS (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti (25’ s.t. Bremer), Kelly (25’ s.t. Lucumì); McKennie, Sarr, Koopmeiners (37’ s.t. Douglas Luiz), Cambiaso; Conceiçao (19’ s.t. Nico Gonzalez), Alajbegovic (19’ s.t. Kolo Muani); Woltemade. Allenatore: Luciano Spalletti.
ARBITRO: Van der Eijk (NED)
MARCATORI: 18’ Hugo Alvarez (CV), 58’ Woltemade (J), 90’+2 Kolo Muani (J)
AMMONITI: Swedberg (CV), Kelly (J), Lucumì (J), Moriba (CV)
ESPULSI: -