Europa League, Kolo Muani allo scadere! La Juventus ribalta il Celta e vince 2-1

LA PARTITA

La Juventus approccia male la sfida del Balaidos, e gioca un primo tempo a ritmi estremamente bassi. Al 18’ passa infatti avanti il Celta, e lo fa con Hugo Alvarez, che riceve un passaggio da Swedberg a centro area e batte Vicario. La squadra di Spalletti reagisce timidamente, e al 28’ Koopmeiners manca un controllo col pallone che gli avrebbe permesso di calciare a botta sicura. La prima vera occasione per i bianconeri arriva al 40’, con Woltemade che calcia alto da buona posizione.