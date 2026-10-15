Conference League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Pafos: in attacco c'è Scamacca

15 Ott 2026 - 20:11
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Gianluca Scamacca (Atalanta) © italyphotopress

Gianluca Scamacca (Atalanta) © italyphotopress

Inizia la Conference League dell'Atalanta. Nella prima giornata della League Phase, i nerazzurri ospitano il Pafos alla New Balance Arena. Dopo la buona prestazione di Nikola Krstovic contro il Venezia, con l'ex Lecce autore di una doppietta, al centro dell'attacco nerazzurro torna Gianluca Scamacca. Diversi indisponibili per Maurizio Sarri in occasione della sfida. L'allenatore nerazzurro dovrà fare i conti con alcuni infortuni: Scalvini ha rimediato una distrazione dei flessori della coscia sinistra, mentre Kessie si è fermato per un sovraccarico al polpaccio destro.

LE FORMAZIONI UFFICIALI
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Kristensen, Kolasinac, Bernasconi; Pasalic, Gaetano; Elmas, Raspadori, Zalewski; Scamacca. All. Sarri A disposizione: Sonzogni, Sportiello, Samardžić, Rowe, Éderson, De Ketelaere, Obrić, Idele, Krstović.
PAFOS (4-3-3): Majecki; Bruno, David Luiz, N. Ioannou, Mmaee; Pepe, Sunjic; Quina, Dragomir, Lelé; Biel. All. Ricardo Sá Pinto
A disposizione: Papastylianou, Petrou, Guga, Sema, Anderson, Michael, Brito, Evzona, Kais, Ioannou, Correia

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