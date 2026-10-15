Juve, Conceiçao: "Litigio? Falso, solo un colpo alla panchina"

15 Ott 2026 - 23:44
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© IPA

© IPA

"Non ho litigato con nessuno, sono uscito e ho dato una piccola botta alla panchina": l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, ci tiene a ricostruire l'episodio avvenuto alla sua sostituzione nel secondo tempo della sfida di Europa League contro il Celta Vigo. "Non abbiamo avuto nessun dialogo con nessuno dello staff, sono andato dentro e ho cambiato la maglia - precisa ai microfoni di Sky - ed è importante che esca la verità, non queste cose. E' meglio parlare dei tre punti che abbiamo conquistato". La Juve, infatti, ha centrato la seconda vittoria in altrettante gare in campo europeo: "All'intervallo il mister ci ha detto che non avremmo vinto se avessimo continuato come nel primo tempo, eravamo in ritardo nei contrasti e nelle giocate - spiega Conceicao - e nella ripresa abbiamo dato una bella risposta: adesso ci aspetta la Lazio che sta molto bene, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Vigo perché vogliamo stare in alto in classifica e dobbiamo prenderci la vittoria a casa nostra".

videovideo

Ultimi video

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

03:32
DICH SPALLETTI POST CELTA 15/10 DICH

Spalletti: "Conceiçao? Deve metterci carattere nei 70 minuti che gioca, non in quelli dopo"

02:50
DICH CONCEICAO DA VIGO 15/10 DICH

Conceicao: “Primo tempo male, ma il secondo molto bene"

01:10
DICH CONCEICAO DA VIGO SMENTISCE 15/10 DICH

Conceiçao e la precisazione: "Non ho litigato con nessuno"

00:44
DICH AMORIM POST SALISBURGO DICH

Amorim: "Cisse non è una mia intuizione, da domani pensiamo all'Atalanta"

01:01
DICH CISSE POST SALISBURGO DICH

Cisse: "Notte che mi porterò dietro, non ho un ruolo preciso"

00:31
DICH CISSE I LOVE AMORIM? MAH IO DICH

Amorim disse "I love Cisse", tu ti senti di ricambiare? "No, dai, ho un gran rapporto con il mister…"

01:01
DICH BARTESAGHI NEAR LIVE 16/10 DICH

Bartesaghi: "Cisse fenomeno? Non tocca a me dirlo, lo ha già dimostrato"

02:15
Morte Maradona: chieste pene pesantissime

Morte Maradona: chieste pene pesantissime

01:46
Le rimonte più pazze dello specialista Mou

Le rimonte più pazze dello specialista Mou

00:34
I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

I motivi dell'infortunio secondo l'esperto Matteo Vitali

01:33
Grosso guaio Inter

Grosso guaio Inter

00:51
DICH AQUILANI PRE FROSINONE-SASSUOLO 15/10 DICH

Aquilani: "Sappiamo cosa possiamo fare e quali sono le nostre armi"

02:24
Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

Sabatini: "La Roma ha buttato via la patita"

01:19
Juventus, così in campo contro Celta Vigo

Juventus, così in campo contro Celta Vigo

01:13
Milan, così in campo contro il Salisburgo

Milan, così in campo contro il Salisburgo

I più visti di Calcio

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va" DICH

Chivu: "Siamo consapevoli di quello che non va"

DICH GOLLINI POST ROMA-REAL 14/10 DICH

Roma, Gollini: "Difficile da spiegare, sicuramente fa molto male"

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

Torino-Udinese 2-1: gli highlights

DICH AMORIM 1 VIGILIA 14/10 DICH

Amorim: "Le critiche sono normali in un grande club. La squadra migliora"

DICH MALEN PRE ROMA - REAL MADRID 13/10

Malen: "Ho chiesto scusa per l'espulsione, Real grande occasione"

Pepo Martinez da 4, incubo Bastoni e si salvano in pochissimi: le pagelle di Inter-Club Brugge

Calcio ora per ora
Vedi tutti
23:47
Atalanta, Sa Pinto: "L'Atalanta è di un altro livello"
23:44
Juve, Conceiçao: "Litigio? Falso, solo un colpo alla panchina"
21:23
Cisse è da record: è il più giovane italiano ad aver segnato una tripletta in Europa
Gianluca Scamacca (Atalanta)
20:11
Conference League, le formazioni ufficiali di Atalanta-Pafos: in attacco c'è Scamacca
19:53
Celta Vigo-Juventus, le formazioni ufficiali: Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco