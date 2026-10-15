Juve, Conceiçao: "Litigio? Falso, solo un colpo alla panchina"

"Non ho litigato con nessuno, sono uscito e ho dato una piccola botta alla panchina": l'attaccante della Juventus, Francisco Conceicao, ci tiene a ricostruire l'episodio avvenuto alla sua sostituzione nel secondo tempo della sfida di Europa League contro il Celta Vigo. "Non abbiamo avuto nessun dialogo con nessuno dello staff, sono andato dentro e ho cambiato la maglia - precisa ai microfoni di Sky - ed è importante che esca la verità, non queste cose. E' meglio parlare dei tre punti che abbiamo conquistato". La Juve, infatti, ha centrato la seconda vittoria in altrettante gare in campo europeo: "All'intervallo il mister ci ha detto che non avremmo vinto se avessimo continuato come nel primo tempo, eravamo in ritardo nei contrasti e nelle giocate - spiega Conceicao - e nella ripresa abbiamo dato una bella risposta: adesso ci aspetta la Lazio che sta molto bene, dobbiamo ripartire dal secondo tempo di Vigo perché vogliamo stare in alto in classifica e dobbiamo prenderci la vittoria a casa nostra".