Celta Vigo-Juventus, probabili formazioni: Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha dato un paio di indicazioni sulla formazione: "Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick (Woltemade, ndr) domani verrà utilizzato", ha detto. Il tedesco sarà spalleggiato da Conceiçao e Alajbegovic. Kolo Muani partirà dunque dalla panchina. Turno di riposo per Douglas Luiz, appannato a Cagliari e chance in regia per Koopmeiners.
Le probabili formazioni
Celta Vigo (4-3-3): Radu; Caceres, Lago, M. Alonso Rueda; Febas, Moriba Galan; Aspas, Jutglà. Alvarez. All. Giraldez
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti