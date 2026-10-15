Celta Vigo-Juventus, probabili formazioni: Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha dato un paio di indicazioni sulla formazione: "Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick (Woltemade, ndr) domani verrà utilizzato", ha detto. Il tedesco sarà spalleggiato da Conceiçao e Alajbegovic. Kolo Muani partirà dunque dalla panchina. Turno di riposo per Douglas Luiz, appannato a Cagliari e chance in regia per Koopmeiners.