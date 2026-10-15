Celta Vigo-Juventus, probabili formazioni: Gatti in difesa e Woltemade titolare in attacco

15 Ott 2026 - 08:27
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Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Europa League in casa del Celta Vigo, il tecnico della Juventus Luciano Spalletti ha dato un paio di indicazioni sulla formazione: "Gatti merita di poter giocare e un calciatore come Nick (Woltemade, ndr) domani verrà utilizzato", ha detto. Il tedesco sarà spalleggiato da Conceiçao e Alajbegovic. Kolo Muani partirà dunque dalla panchina. Turno di riposo per Douglas Luiz, appannato a Cagliari e chance in regia per Koopmeiners.

Le probabili formazioni
Celta Vigo (4-3-3): Radu; Caceres, Lago, M. Alonso Rueda; Febas, Moriba Galan; Aspas, Jutglà. Alvarez. All. Giraldez
Juventus (3-4-2-1): Vicario; Kalulu, Gatti, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Sarr, Cambiaso; Conceiçao, Alajbegovic; Woltemade. All. Spalletti

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