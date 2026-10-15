SALISBURGO-MILAN 0-4

Europa League, il Milan travolge il Salisburgo: tripletta di Cisse, in gol anche Ramos

L'esterno rossonero diventa l’italiano più giovane di sempre a segnare tre reti nello stesso match in Europa. Il portoghese firma il poker

15 Ott 2026 - 20:47
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Prima vittoria per il Milan di Ruben Amorim in Europa League, nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Fin dalle primissime battute gli ospiti sembrano in palla, con l’asse Bartesaghi-Cisse che sembra funzionare bene. Anche Hutchinson è piuttosto pimpante, e al 15’ diventa protagonista: cross morbido dalla destra per l’inserimento in area di Cisse, che di testa insacca l’1-0. Poco dopo la mezzora arriva il raddoppio rossonero: ottima apertura di Rabiot per Bartesaghi, che di prima mette a rimorchio dentro l’area per la zampata di mancino in controtempo ancora di Cisse, che firma la doppietta al 32’. Gli austriaci non riescono a reagire, e il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni. In avvio di ripresa l’ex Catanzaro decide di portarsi a casa il pallone: al 49’ grande galoppata di Rabiot sulla sinistra, cross preciso al centro per la tripletta di Alphadjo, che diventa quindi il più giovane italiano a segnare tre gol in un match europeo. All’ora di gioco Amorim fa partire il valzer di cambi, dove Modric, Pulisic, Ramos, Diawara (all’esordio assoluto) e Terracciano trovano spazio. Due di questi sono protagonisti nel finale di gara: al 72’ Gonçalo Ramos cala il poker di sinistro dopo una bella palla recuperata in trequarti da Jashari, mentre all’83’ Terracciano viene espulso direttamente per un fallo da ultimo uomo. I padroni di casa provano a segnare almeno il gol della bandiera con l’uomo in più, ma non ci riescono. Il Milan vince 4-0 a Salisburgo e raccoglie i primi tre punti della sua Europa League. 

IL TABELLINO
Salisburgo-Milan 0-4
Salisburgo (4-2-3-1): Zawieschitzky; Morgalla (dal 36’ st Drexler), Boma, Zabransky, Schmid; Barry, Mazurek; Lindstrom (dal 28’ st Redzic), Kitano (dal 15’ st Diakite), Baidoo (dal 15’ st Vertessen); Tabakovic (dal 28’ st Camara). All. Rohl. A disp. Sarcevic, Fruchtl, Mellberg, Kratzig, Lainer, Tohumcu. 
Milan (3-4-2-1): Maignan; Tomori (dal 22’ st Terracciano), De Winter, Pavlovic (dal 36’ st Diawara); Hutchinson, Rabiot (dal 15’ st Modric), Jashari, Bartesaghi; Loftus-Cheek, Cisse (dal 15’ st Pulisic); Camarda (dal 15’ st Ramos). All. Amorim. A disp. Torriani, Gila, Estupinan, Chukwueze, Moreira, Comotto, Musah.
Arbitro: Fesnic (Romania).
Marcatori: 15’, 32’ e 49’ Cisse (M), 72’ Ramos (M).
Ammoniti: Zabransky (S); Hutchinson (M).
Espulsi: 83’ Terracciano (M).

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