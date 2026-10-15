Europa League, il Milan travolge il Salisburgo: tripletta di Cisse, in gol anche Ramos

Prima vittoria per il Milan di Ruben Amorim in Europa League, nel secondo turno i rossoneri regolano agilmente il Salisburgo 4-0 in trasferta. Fin dalle primissime battute gli ospiti sembrano in palla, con l’asse Bartesaghi-Cisse che sembra funzionare bene. Anche Hutchinson è piuttosto pimpante, e al 15’ diventa protagonista: cross morbido dalla destra per l’inserimento in area di Cisse, che di testa insacca l’1-0. Poco dopo la mezzora arriva il raddoppio rossonero: ottima apertura di Rabiot per Bartesaghi, che di prima mette a rimorchio dentro l’area per la zampata di mancino in controtempo ancora di Cisse, che firma la doppietta al 32’. Gli austriaci non riescono a reagire, e il primo tempo si chiude senza ulteriori emozioni. In avvio di ripresa l’ex Catanzaro decide di portarsi a casa il pallone: al 49’ grande galoppata di Rabiot sulla sinistra, cross preciso al centro per la tripletta di Alphadjo, che diventa quindi il più giovane italiano a segnare tre gol in un match europeo. All’ora di gioco Amorim fa partire il valzer di cambi, dove Modric, Pulisic, Ramos, Diawara (all’esordio assoluto) e Terracciano trovano spazio. Due di questi sono protagonisti nel finale di gara: al 72’ Gonçalo Ramos cala il poker di sinistro dopo una bella palla recuperata in trequarti da Jashari, mentre all’83’ Terracciano viene espulso direttamente per un fallo da ultimo uomo. I padroni di casa provano a segnare almeno il gol della bandiera con l’uomo in più, ma non ci riescono. Il Milan vince 4-0 a Salisburgo e raccoglie i primi tre punti della sua Europa League.