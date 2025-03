Europa League, pari tra United e Sociedad. Mourinho crolla in casa, Fonseca vola e si commuove

Finisce in parità il primo round del big match tra Real Sociedad e United: 1-1 dopo la sfida di San Sebastian, con i Red Devils che sprecano il vantaggio con un'ingenuità di Bruno Fernandes. Succede tutto nella ripresa, dopo un primo tempo con poche occasioni (per Zirkzee e per il portoghese). Il match si sblocca al 57' con un'azione rifinita da Garnacho e conclusa con un destro dal limite dell'area dell'ex Bologna. Al 70', però, i baschi pareggiano con un'ingenuità di Bruno Fernandes, che tocca il pallone con un braccio in area e provoca il rigore realizzato da Oyarzabal. Tutto in bilico: la qualificazione si deciderà all'Old Trafford.



FENERBAHCE-RANGERS 1-3

Fa sicuramente più rumore il risultato di Istanbul: il Fenerbahce di Mourinho perde 3-1 in casa contro i Rangers, a questo punto potenziali avversari della Roma ai quarti. Restano però altri 90 minuti in Scozia con i padroni di casa tuttavia nettamente favoriti. Che non è serata per lo Special One lo si capisce già al 7', con l'ex Cremonese Dessers che porta avanti gli ospiti. Al 16', Soyuncu si fa male e per i turchi deve entrare Djiku, che però al 30' fa 1-1. A questo punto, però, sale in cattedra Cerny, che prima dell'intervallo segna il 2-1 per i Rangers. Nella ripresa, Dessers si vede annullare due reti per fuorigioco ma il Fenerbahce non impara la lezione, anzi: arriva comunque il tris con la doppietta di Cerny, che indirizza il doppio confronto. Inutile il forcing finale: al Fenerbahce servirà un'impresa in Scozia.



AZ ALKMAAR-TOTTENHAM 1-0