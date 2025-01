E' la sera delle romane: alla Lazio basta un punto, i giallorossi devono vincere

Nessuna tentazione di turnover nonostante sia a un passo dalla qualificazione agli ottavi e il prossimo appuntamento in campionato sia quello contro la Fiorentina. Baroni sceglie la formazione migliore per la partita di stasera all’Olimpico contro la Real Sociedad. La Lazio vuole chiudere la prima fase in testa al super girone di Europa League. Impresa assolutamente alla portata visto che al momento condivide il primato con l'Atlethic Bilbao che ha però una partita in più. In ogni caso basta fare un punto in due gare per avere la certezza degli ottavi.