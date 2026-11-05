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Borbely se la gode: "Siamo orgogliosi, abbiamo surclassato il Milan"

Il tecnico del Ferencvaros dopo il successo di San Siro: "Non realizziamo quanto fatto, risultato e prestazione perfetti"

05 Nov 2026 - 21:51
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"Non avrei mai pensato che le cose sarebbero andate in questo modo e che avrei vissuto tutto questo. Nonostante ciò, voglio mandare un messaggio ai nostri tifosi: sono stati fantastici e vi ringraziamo davvero tanto per il supporto. Abbiamo surclassato il Milan". Lo dice Balazs Borbely in conferenza stampa dopo la vittoria 2-0 contro il Milan in Europa League.

"Sia per il risultato che per la prestazione offerta possiamo essere orgogliosi - aggiunge il tecnico del Ferencvaros -. Probabilmente non riusciamo ancora a realizzare del tutto quello che abbiamo fatto. Forse con il passare del tempo, tra poco, quando ripenserò a questa partita, all'intera serata, all'atmosfera e alla nostra prestazione, proverò una grandissima emozione, ma in questo momento sto ancora cercando di vivere appieno questo istante".

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