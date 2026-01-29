Europa League: il Bologna vince, ma non basta per evitare i playoff

Vincenzo Italiano e i suoi giocheranno i playoff, nonostante il 3-0 sul Maccabi Tel-Aviv in un match dominato sin dal via. Il Bologna schiera i titolarissimi e sfiora la rete con Orsolini, che si vede anche annullare il vantaggio al 19'. Ben Harush e Andrade spaventano i felsinei, che però passano al 35': papera di Melika sul tiro di Moro e 1-0 di Rowe in tap-in.