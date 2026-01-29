Europa League: il Bologna vince, ma non basta per evitare i playoff

© ansa
I rossoblù sognano per qualche minuto, come l'Inter, poi chiudono in 10a posizione. Non bastano tre reti al Maccabi Tel-Aviv
Esattamente com'era successo all'Inter, il Bologna sogna per qualche minuto gli ottavi di finale e la top-8 con la vittoria nell'ultima giornata. Esattamente com'era successo all'Inter, negli ultimi dieci minuti i rossoblù perdono due posizioni e chiudono decimi.
Vincenzo Italiano e i suoi giocheranno i playoff, nonostante il 3-0 sul Maccabi Tel-Aviv in un match dominato sin dal via. Il Bologna schiera i titolarissimi e sfiora la rete con Orsolini, che si vede anche annullare il vantaggio al 19'. Ben Harush e Andrade spaventano i felsinei, che però passano al 35': papera di Melika sul tiro di Moro e 1-0 di Rowe in tap-in.
Il portiere degli israeliani si riscatta evitando la goleada, con due interventi da top player su Castro e Ferguson, ma capitola nella ripresa. Il raddoppio porta la firma di Orsolini (47'), che sfrutta l'assist di Zortea.
Nel recupero, in un match tinto di rossoblù, ecco il gol di Pobega per il definitivo 3-0. Italiano e i suoi giocheranno dunque i playoff da 10a classificata, contro Dinamo Zagabria o Brann. Negli eventuali ottavi, le possibili sfidanti saranno Roma e Friburgo.
IL TABELLINO
MACCABI TEL AVIV-BOLOGNA 0-3
MACCABI TEL-AVIV (3-5-2) - Melika 5.5; Ben Hamo 5 (33' st Shahar sv), Heitor 5, Shlomo 4.5 (6' st Asante); Ben Harosh 5.5, Andrade 5.5 (6' st Varela 5.5), Lederman 5, Sissokho 5, Revivo 5; Peretz 5 (33' st Davida sv), Madmon 5 (22' st Ben Simon 6). A disposizione: Saadia, Mishpati, Malede, Noy, Abu Farkhi, Weinberg, Asras. All. Rodman.
BOLOGNA (4-2-3-1) - Skorupski 6; Zortea 6.5, Vitik 6, Casale 6, Juan Miranda 7; Freuler 6, Moro 6.5 (41' st Pobega 6); Orsolini 7 (26' st Cambiaghi 6.5), Ferguson 6.5 (41' st Odgaard sv), Rowe 6.5 (8' st Bernardeschi 6); Castro 6 (26' st Dallinga 6). A disposizione: Ravaglia, Pessina, Holm, Heggem, Lykogiannis. All. Italiano.
Arbitro: Kikacheshvili (Geo).
Marcatori: 36' Rowe (B), 2' st Orsolini (B), 49' st Pobega (B).
Ammoniti: Shlomo (M).