VERSO BOLOGNA-ASTON VILLA

Bologna, Italiano: "Aston Villa superiore, Emery mostro sacro. Servirà partita superlativa"

Il tecnico rossoblù ha parlato alla vigilia dell'andata dei quarti di Europa League contro gli inglesi: "Avremo palle gol: dovremo essere concreti"

08 Apr 2026 - 15:42
videovideo

"Arriviamo con grande entusiasmo, vincere a Cremona ci consente di prepararla bene. Arriviamo a questo ciclo durissimo con una vittoria, ora vediamo se domani riusciamo a confermarci in una partita complicata". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano parlando in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. "So che c'è grande attesa dei tifosi, avremo un grande sostegno e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Mi auguro che questa gente non ci abbandoni mai perché lo stadio deve essere trascinante, domani insieme a loro con questa fame di vincere proveremo a mettere in difficoltà una squadra sulla carta superiore a noi. Con l'aiuto di tutti possiamo colmare questo gap", ha detto ancora Italiano.

"I due precedenti erano nel girone (uno quest'anno in Europa League, in cui i Villans si sono imposti per 1-0, e l'altro in quello della Champions 24/25, quando gli uomini di Emery si imposero 2-0, ndr) ora qualche calcolo va fatto perché non è una gara secca ma sono 180 minuti. Sappiamo i loro pregi e difetti, sono sempre una squadra tosta e quadrata. Hanno qualità, individualità, e noi per controbattere dovremo fare una partita superlativa", ha dichiarato ancora Italiano. "Sono convinto che avremo delle palle gol, quindi dovremo essere concreti nello sfruttarle", ha ribadito Italiano. "Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo la possibilità di essere qui, io ho la possibilità di affrontare un mostro sacro come Emery che fa giocare bene una squadra fortissima e di questo ne sono orgoglioso", ha concluso Italiano. 

bologna
europa league
italiano
aston villa

Ultimi video

01:50
La Champions di stasera

La Champions di stasera

02:09
Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

Miceli: "Conte candidato numero uno per l'Italia, ma c'è un problema…"

01:05
Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

Barça-Atletico e Psg-Liverpool, il borsino di Callegari

01:36
Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

Callegari: "Real Madrid, il paradosso è Mbappé"

00:53
Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

Callegari: "Ecco i due uomini chiave di Inter e Napoli per la volata scudetto"

01:42
Di Gregorio ruggisce

Di Gregorio torna a ruggire

01:44
Vlahovic, che incubo!

Vlahovic, che incubo!

01:53
Milan, crisi in attacco

Il Milan e il gol: un rapporto difficile

01:29
Politano castiga il Milan

Politano, il castiga Milan

01:39
Barella, ritorno al gol

Barella, ritorno al gol

01:47
Chivu, l'ultimo ostacolo

Chivu, l'ultimo ostacolo si chiama Como

02:17
Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

Inter e Napoli, le "stelline" scudetto

02:14
Inter e Napoli, che sfida

Inter e Napoli, che sfida!

01:58
La rubrica parate

La rubrica parate

02:17
Addio a Mircea Lucescu

Addio a Mircea Lucescu

01:50
La Champions di stasera

La Champions di stasera

I più visti di Europa League

Antony, l'esultanza diventa virale: segna e festeggia con la coppola stile Peaky Blinders

Joao Mario manda i rossoblù agli ottavi di Europa League: ora una tra Roma e Friburgo

Sorteggio quarti Europa League: Juve con lo Sporting, Feyenoord per la Roma

13 DICH GASPERINI VIGILIA BOLOGNA 18/3 OK

Gasperini: "Partita da dentro o fuori. Spartiacque? La parola non mi piace, ma..."

Ranking Uefa, l'Italia accorcia sulla Germania: ora il secondo posto dista 214 punti

Agli ottavi sarà derby Bologna-Roma: giallorossi con il ritorno all'Olimpico

Calcio ora per ora
Vedi tutti
18:17
Torino-Verona: granata con lutto al braccio per piccolo Ismael
17:14
Champions League 2026-2027, ecco le 36 partecipanti secondo Football Rankings: 4 sono già sicure
15:52
Fiorentina, Kean alza bandiera bianca: non convocato contro il Crystal Palace
13:53
Atalanta, Scamacca in gruppo: verso il recupero per la Juventus
13:20
Velasco: "Io presidente Figc? Pesce d'aprile rimbalzato fino in Argentina"