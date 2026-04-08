Bologna, Italiano: "Aston Villa superiore, Emery mostro sacro. Servirà partita superlativa"

"I due precedenti erano nel girone (uno quest'anno in Europa League, in cui i Villans si sono imposti per 1-0, e l'altro in quello della Champions 24/25, quando gli uomini di Emery si imposero 2-0, ndr) ora qualche calcolo va fatto perché non è una gara secca ma sono 180 minuti. Sappiamo i loro pregi e difetti, sono sempre una squadra tosta e quadrata. Hanno qualità, individualità, e noi per controbattere dovremo fare una partita superlativa", ha dichiarato ancora Italiano. "Sono convinto che avremo delle palle gol, quindi dovremo essere concreti nello sfruttarle", ha ribadito Italiano. "Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo la possibilità di essere qui, io ho la possibilità di affrontare un mostro sacro come Emery che fa giocare bene una squadra fortissima e di questo ne sono orgoglioso", ha concluso Italiano.