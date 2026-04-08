Bologna, Italiano: "Aston Villa superiore, Emery mostro sacro. Servirà partita superlativa"
Il tecnico rossoblù ha parlato alla vigilia dell'andata dei quarti di Europa League contro gli inglesi: "Avremo palle gol: dovremo essere concreti"
"Arriviamo con grande entusiasmo, vincere a Cremona ci consente di prepararla bene. Arriviamo a questo ciclo durissimo con una vittoria, ora vediamo se domani riusciamo a confermarci in una partita complicata". Così l'allenatore del Bologna Vincenzo Italiano parlando in conferenza stampa alla vigilia dei quarti di finale di Europa League contro l'Aston Villa. "So che c'è grande attesa dei tifosi, avremo un grande sostegno e di questo dobbiamo essere orgogliosi. Mi auguro che questa gente non ci abbandoni mai perché lo stadio deve essere trascinante, domani insieme a loro con questa fame di vincere proveremo a mettere in difficoltà una squadra sulla carta superiore a noi. Con l'aiuto di tutti possiamo colmare questo gap", ha detto ancora Italiano.
"I due precedenti erano nel girone (uno quest'anno in Europa League, in cui i Villans si sono imposti per 1-0, e l'altro in quello della Champions 24/25, quando gli uomini di Emery si imposero 2-0, ndr) ora qualche calcolo va fatto perché non è una gara secca ma sono 180 minuti. Sappiamo i loro pregi e difetti, sono sempre una squadra tosta e quadrata. Hanno qualità, individualità, e noi per controbattere dovremo fare una partita superlativa", ha dichiarato ancora Italiano. "Sono convinto che avremo delle palle gol, quindi dovremo essere concreti nello sfruttarle", ha ribadito Italiano. "Con la vittoria della Coppa Italia abbiamo la possibilità di essere qui, io ho la possibilità di affrontare un mostro sacro come Emery che fa giocare bene una squadra fortissima e di questo ne sono orgoglioso", ha concluso Italiano.