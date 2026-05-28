Pep e l'incontro col bambino 10 anni dopo: "Vincerai tutto", Guardiola lo porta in sala trofei VIDEO

28 Mag 2026 - 19:31
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
© sportmediaset

© sportmediaset

Braydon Bent era solo un bambino di 7 anni, tifosissimo del Manchester City, quando Pep Guardiola sbarcò in Inghilterra. All'epoca il club pensò bene, a corredo dell'annuncio ufficiale dell'arrivo del tecnico catalano, di filmare un contenuto con Pep alla presenza di un giovane fan locale. 

Il video dell'incrocio sul taxi diventò virale. Il piccolo Braydon, stupito nel poter incontrare un mito, gli disse: "Pep, con te vinceremo tutto, ma dove metteremo le coppe?". Era il 2016. 10 anni e 20 trofei dopo, la risposta è arrivata in un altro video girato e pubblicato dal City. 

Bent, oggi 17enne influencer sportivo che collabora anche con lo stesso club, è salito su un altro taxi in compagnia di Guardiola. Direzione? Sede del club, dove i due si sono scattati un nuovo selfie di fronte alla sala trofei, arricchita da tutte le vittorie conseguite dall'allenatore. Emozionante l'abbraccio tra i due, a chiudere definitivamente il capitolo di Guardiola con i Citizens. 

manchester city
premier league
pep guardiola

Ultimi video

03:04
Il Milan del futuro

Il Milan del futuro: le parole di Eranio

04:06
DICH FUSER SU LAZIO E CALHANOGLU SRV

Fuser: "La Lazio merita di più, Gattuso può portare carisma"

05:03
DICH VIERCHOWOOD SU MARADONA E COMMENTO SERIE A SRV

L'aneddoto di Vierchowod: "Quella volta in cui Maradona ebbe paura di me"

02:46
DICH PORRINI SU JUVE E NAZIONALE SRV

Porrini: "Fossi nella Juve, continuerei senza dubbio con Spalletti"

03:51
DICH GANZ SU MILAN INTER E ATTACCANTI ITALIANI SRV

Ganz: "Milan, spero che la società abbia le idee chiare"

06:07
DICH BERGOMI SU INTER E NAZIONALE SRV

Bergomi ha le idee chiare: "Inter, prendi Paz. In nazionale sogno Guardiola"

03:14
Callegari: "Nuovo allenatore Milan? Serve coerenza e sostegno da parte del club"

Callegari: "Nuovo allenatore Milan? Serve coerenza e sostegno da parte del club"

02:29
Napoli, per la panchina Italiano favorito su Allegri

Napoli, per la panchina Italiano favorito su Allegri

02:27
Adl scende in campo

Adl scende in campo

02:58
Milan, gli scenari per la panchina

Milan, gli scenari per la panchina

01:55
Milan, rebus allenatore

Milan, rebus allenatore

01:42
i dubbi di Luka Modric

I dubbi di Luka Modric

01:09
Lazio, l'addio di Sarri

Lazio-Sarri, l'addio è ufficiale

02:12
Yildiz stella bianconera

Yildiz stella bianconera: la rinascita è affidata a lui

01:43
Dea ancora in Europa

Atalanta ancora in Europa, ma stavolta è Conference

03:04
Il Milan del futuro

Il Milan del futuro: le parole di Eranio

I più visti di Calcio

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

Panchina Milan: nella lista di Ibra c'è un ex Inter e Juve

Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

Balzarini: "Ecco il futuro di Spalletti"

2026/2027, ecco le date

Serie A: ecco le date della prossima stagione

Tifoso ferito, la testimonianza: "Hanno sparato ad altezza uomo"

Il tifoso Juve è in coma, l'amico: "Ho visto: gli hanno sparato ad altezza uomo"

SRV RULLO CAOS MILAN ATTUALITA 25/5 OK

Milan, la rivoluzione è adesso: Cardinale fa piazza pulita

DICH CAIRO DA MONTECARLO DICH

Cairo sul futuro del Torino: "Allenatore? Non escludo nulla, nemmeno Ventura"

Calcio ora per ora
Vedi tutti
21:39
Serie B, domani Monza-Catanzaro: stadio sold out
19:56
Il Napoli aspetta Allegri, Max intanto si commuove al premio Galeone: "Era un precursore"
19:31
Pep e l'incontro col bambino 10 anni dopo: "Vincerai tutto", Guardiola lo porta in sala trofei VIDEO
17:59
Violazioni amministrative, pioggia di penalizzazioni su club tra B e C
16:07
Il Pallone d'oro da Parigi a Londra: cerimonia il 26 ottobre