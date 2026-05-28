Pep e l'incontro col bambino 10 anni dopo: "Vincerai tutto", Guardiola lo porta in sala trofei VIDEO

Braydon Bent era solo un bambino di 7 anni, tifosissimo del Manchester City, quando Pep Guardiola sbarcò in Inghilterra. All'epoca il club pensò bene, a corredo dell'annuncio ufficiale dell'arrivo del tecnico catalano, di filmare un contenuto con Pep alla presenza di un giovane fan locale.
Il video dell'incrocio sul taxi diventò virale. Il piccolo Braydon, stupito nel poter incontrare un mito, gli disse: "Pep, con te vinceremo tutto, ma dove metteremo le coppe?". Era il 2016. 10 anni e 20 trofei dopo, la risposta è arrivata in un altro video girato e pubblicato dal City.
Bent, oggi 17enne influencer sportivo che collabora anche con lo stesso club, è salito su un altro taxi in compagnia di Guardiola. Direzione? Sede del club, dove i due si sono scattati un nuovo selfie di fronte alla sala trofei, arricchita da tutte le vittorie conseguite dall'allenatore. Emozionante l'abbraccio tra i due, a chiudere definitivamente il capitolo di Guardiola con i Citizens.