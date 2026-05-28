Il Napoli aspetta Allegri, Max intanto si commuove al premio Galeone: "Era un precursore"

"Mi colpì subito al primo allenamento perché disse delle cose che fino a quel momento non avevo mai sentito sulla parte sportiva, sulla parte tecnica dei giocatori, e sono cose che mi sono rimaste dentro e che mi porto dietro ancora tuttora. Ma la caratteristica del mister era sicuramente quella di essere un precursore, avanti rispetto agli altri: le cose che lui diceva trent'anni fa, 40 anni fa, perché ormai sono passati tanti anni, sono ancora tuttora valide e anche novità". Così il ricordo commosso di Giovanni Galeone da parte di uno dei suoi allievi, Massimiliano Allegri, questo pomeriggio a Pescara dove è stato premiato nel corso della prima edizione del Premio "Giovanni Galeone".