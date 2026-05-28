Violazioni amministrative, pioggia di penalizzazioni su club tra B e C

Il Tribunale federale nazionale (Tfn) ha sanzionato quattro società con ammende e punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione sportiva per una serie di violazioni di natura amministrativa. Due punti di penalizzazione per la Juve Stabia, 6 punti per il Crotone, 5 punti e 1.500 euro di ammenda per il Trapani e 7 punti per il Siracusa. I club erano stati deferiti a seguito della segnalazione della "Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive". Il Tfn ha inoltre dichiarato improcedibile il deferimento nei confronti della Ternana, a seguito della revoca dell'affiliazione, e ha rinviato al 4 giugno la trattazione del deferimento a carico della Triestina.