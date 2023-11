Atalanta, Gasperini: "Ottavi obiettivo importante, ora recuperiamo energie"

ATALANTA

"Scamacca ha facilità e potenza di calcio rare, ne ho visti pochi di giocatori così"

© Getty Images Dopo il pareggio con lo Sporting, Gian Piero Gasperini è soddisfatto per aver blindato il primo posto del girone e centrato il passaggio agli ottavi di Europa League. "E' un primo obiettivo molto importante aver raggiunto gli ottavi diretti - ha spiegato il tecnico dell'Atalanta - Era un girone difficile e abbiamo fatto tanti punti". "Stasera abbiamo sofferto, ma sapevamo che lo Sporting era la squadra più accreditata del girone e siamo soddisfatti di aver chiuso il gruppo al primo posto", ha aggiunto.

"Ora dobbiamo recuperare energie, forza e qualche giocatore acciaccato - ha continuato Gasperini rivolgendo già lo sguardo ai prossimi impegni -. Ora avremo il tempo nei prossimi mesi di dedicarci solo al campionato e alla Coppa Italia senza ulteriori dispendi di energia".

"La sostituzione di Koopmeiners? Avevo deciso di spostare De Roon dietro e Miranchuk in attacco, ma c'è stato un problema di comunicazione e abbiamo fatto un'altra sostituzione - ha spiegato il tecnico nerazzurro facendo luce sull'episodio -. Magari, sbagliando il cambio, ho fatto la scelta giusta...".

Poi qualche considerazione sull'andamento del match. "Dopo il raddoppio sbagliato da Scamacca potevamo fare meglio, ma abbiamo avuto un calo di energie - ha proseguito -. Kolasinac e Scalvini erano in difficoltà e adesso non abbiamo molti cambi in difesa visti gli infortuni". "Abbiamo dovuto soffrire contro dei giocatori freschi - ha aggiunto -. Adesso non abbiamo grande condizione con i difensori. Finché resistono facciamo bene, poi andiamo in affanno. Stasera il problema è stato questo".

Infine capitolo Scamacca. "E' un ragazzo che dà sempre pericolosità al nostro gioco d'attacco - ha spiegato Gasperini -. Stasera ha avuto diverse occasioni per segnare e mantiene sempre alto il livello di guardia degli avversari". "Ha dei margini di miglioramento dal punto di vista tecnico e dei movimenti - ha continuato -. Speriamo che ora non abbia altri intoppi fisici e possa allenarsi beni per ritrovare la continuità che tutti noi ci aspettiamo da lui". "Ha una grande facilità e potenza di tiro. Ne ho visti pochi di giocatori così. E' una caratteristica rara e fantastica, con una percentuale di realizzazione altissima - ha concluso -. Però deve imparare a sfruttare anche la sua statura nel gioco aereo. Deve segnare di più di testa".