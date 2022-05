Empoli, Andreazzoli: "Inter di un altro pianeta ma in Coppa Italia stavamo per batterli"

L'Empoli domani affronterà l'Inter per la terza volta in stagione, Aurelio Andreazzoli avverte Simone Inzaghi: "Sia all'andata in campionato che soprattutto in Coppa Italia stavamo per batterli, ci siamo andati vicini. Si può vincere contro qualsiasi squadra. Loro sono una squadra di un altro pianeta, hanno la necessità di vincere e quindi sarà difficile. A noi in classifica manca qualcosa a livello di punti, in queste ultime tre gare cercheremo di fare il possibile per mostrare quello che pensiamo di valere".

