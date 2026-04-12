Elezioni Figc: suggestioni Del Piero e Maldini ma solo con ruoli operativi

La suggestione di nomi come quelli di Alessandro Del Piero e Paolo Maldini (ma c'è chi tira dentro Gigi Buffon e Roberto Baggio) si allunga sulla corsa alla presidenza della Figc, con i due storici capitani pronti a scendere in campo ma solo a fronte di incarichi strategici e operativi che vadano oltre la mera rappresentanza. L'Assocalciatori valuta i profili di Albertini e Tommasi come candidati presidenti, in caso di elezione potrebbero affidarsi a ex calciatori di caratura, abilità, fama e prestigio che però vorrebbero adeguate garanzie. In particolare, Maldini, forte dell'esperienza dirigenziale al Milan, non si accontenterebbe di fare da spalla, mentre Del Piero subordinerebbe il suo ritorno nel cuore pulsante del calcio italiano a condizioni che gli permettano di incidere realmente sulle scelte future. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.