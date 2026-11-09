Chivu: "L'Italia senza Mondiale? Non hanno trovato ancora la soluzione"

09 Nov 2026 - 20:52
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"Sono tanti i motivi per cui l'Italia non ha partecipato agli ultimi tre Mondiali e non va e non abbiamo ancora trovato la soluzione. Si parla troppo tattica nel settore giovanile? Si, però gli allenatori sono pagati poco, i risultati, li mantengono in quella posizione e quindi c'è anche tanta pressione sui tecnici del settore giovanile. Vogliamo subito i risultati e gli allenatori del settore giovanile dipendono dai risultati che ottengono con quei ragazzini, i risultati li ottieni quando inizi a fare un po' il lavoro tattico che ti permette di avere un po' più di organizzazione rispetto a un caos organizzato che dovrebbe funzionare nel calcio".

Cristian Chivu cita così una delle cause che a sua avviso hanno causato la crisi del calcio italiano e della nazionale. L'allenatore dell'Inter è intervenuto sul palco del Teatro Regio di Parma al premio Sport Civiltà, ha citato altre criticità: "Ci sono allenatori che si dimenticano di fare anche gli educatori. Le nuove generazioni sono diverse rispetto a come eravamo noi, bisogna trovare le chiavi giuste per motivarli. Magari con due urla e due insulti qualche anno fa funzionava, almeno con la nostra generazione, oggi non più. Bisogna spingerli un po' di più ad avere la passione, serve più pazienza con i ragazzi a spiegare meglio, a spiegare qualcosa che fa crescere quella fiamma dentro il cuore di un ragazzo, perché in fin dei conti non basta solo il sogno e l'ambizione, bisogna avere passione, bisogna credere in tutto quello che fai. A volte ci dimentichiamo anche di trasmettere i valori, quelli che sono funzionali a un progetto giovane, non basta solo la tattica".

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