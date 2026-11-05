Malagò-Galliani e la doppia firma del Genoa: l’elezione si tinge di giallo

La Commissione chiamata a decidere è stata istituita proprio dal Commissario Malagò. In precedenza, il compito di valutare la regolarità delle candidature era affidato al Segretario Generale, nel caso delle precedenti elezioni quindi fu Marco Brunelli a dare il via libera alle candidature di Malagò e Abete respingendo quella di Renato Miele, per mancanza del necessario accredito. Adesso l’organismo introdotto dall’ex presidente del CONI potrebbe essere chiamato a pronunciarsi su una questione decisiva per la sua stessa corsa alla Federcalcio. E Galliani? Lo storico dirigente di Milan e Monza ha presentato la propria candidatura grazie al sostegno delle componenti dei calciatori e degli allenatori. Se Malagò dovesse essere escluso, Galliani rimarrebbe insomma l’unico candidato. Ma candidato unico non significa presidente eletto.