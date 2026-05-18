Da Shakira a Ruud, all’estero si ride dell’Italia senza Mondiale. Buonfiglio: "La chiave non ce l’ho"

L'analisi del presidente del Coni, Luciano Buonfiglio, a margine dell'evento, sintetizza il periodo nero di quello che resta ancora lo sport più popolare in Italia ma che da diversi anni non è più un modello. "Noi non abbiamo bisogno di esempi negativi per le nostre ragazze e i nostri ragazzi ma di proporre quotidianamente questi valori. Specialmente chi è più protagonista e ha questa responsabilità. Mi riferisco al calcio, che deve cambiare dalla testa, non dalla base, perché le società di base fanno tanta fatica", ha dichiarato il numero uno dello sport italiano che poi è andato più sullo specifico facendo paragoni con protagonisti e discipline che stanno catturando l'attenzione di pubblico e media: "Non possiamo vedere che al tennis il giudice dice grazie e stanno tutti zitti, mentre sui campi di calcio succede quello che sapete più di me. La chiave per risolvere questa situazione non ce l'ho, però come ha detto il ministro Tajani l'Italia sta facendo sistema nello sport, allora dobbiamo cercare di far diventare sistema il calcio, visto che sono i maggiori protagonisti quotidiani, specialmente delle massime serie", ha aggiunto.