Internazionali, Ruud omaggia Sinner: "Italia del tennis, lavoro fantastico, ma nel calcio..."

Casper Ruud ha reso omaggio a Jannik Sinner dopo la finale degli Internazionali BNL d'Italia, riconoscendo la crescita del movimento tennistico italiano e la prestazione del numero 1 al mondo, capace di vincere il torneo del Foro Italico. "L'Italia del tennis sta facendo un lavoro fantastico, non solo per i risultati di Jannik ma per tutto quello che stanno ottenendo", ha dichiarato Ruud. "Nel calcio è differente… ma devo ringraziarvi perché nonostante vi abbiamo battuti mi avete sostenuto". Il norvegese ha poi sottolineato la portata del successo dell'azzurro: "La sola cosa da fare è dire bravo a Jannik per il suo primo successo a Roma. Ha fatto la storia per lui, per il suo Paese e per tutto. Come sempre il suo livello è altissimo, è un onore vederlo in campo".