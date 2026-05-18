Fiorentina, infortunio Parisi: rottura del crociato e lungo stop dopo il ko con la Juventus
Fabiano Parisi © Getty Images
La Fiorentina perde Fabiano Parisi per un gravissimo infortunio, e lo perde per molto tempo. Dopo l'uscita dal campo contro la Juventus, il laterale viola è stato sottoposto agli esami strumentali questa mattina, evidenziando la rottura del legamento crociato della gamba destra e operazione chirurgica imminente.
Nelle prossime ore Parisi si sottoporrà a un intervento chirurgico. I primi tempi stimati parlano di almeno cinque mesi di stop, un’assenza pesantissima per la Fiorentina e soprattutto un duro colpo per il giocatore.
Nelle ore successive all’infortunio, il giocatore ha ricevuto tantissimi messaggi di sostegno da parte di tifosi, compagni e appassionati. Un’ondata di affetto che lo stesso Parisi ha voluto ringraziare pubblicamente attraverso una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram.
“Volevo ringraziare tutti quelli che hanno avuto un pensiero dopo il mio infortunio. Sentire il vostro affetto e la vostra vicinanza mi ha dato tanta forza. Grazie davvero a tutti”.