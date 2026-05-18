Ansia Psg in vista della finale di Champions League: si ferma Dembelé

18 Mag 2026 - 17:21
Dembelé – 135 mln dal Dortmund al Barça © Getty Images

Dembelé – 135 mln dal Dortmund al Barça © Getty Images

C'è ansia in casa Psg in merito alle condizioni di Ousmane Dembelé, titolarissimo dei francesi che affronteranno l'Arseal il prossimo 30 maggio nella finale di Champions League in programma a Budapest. Questo il comunicato del club Campione di Francia: "Ousmane Dembélé, che è stato sostituito per precauzione durante la partita di ieri sera contro il Paris FC a causa di uno stiramento muscolare al polpaccio destro, rimarrà sotto trattamento per i prossimi giorni".  

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