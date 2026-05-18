Sinner nella storia dopo la vittoria di Roma: ora il relax, poi l'assalto al Roland Garros

Un cannibale vero e proprio, capace di riscrivere le leggi del tennis moderno e di mettere in ginocchio l'intero circuito. Jannik Sinner non si ferma più. Dal 7 marzo al 17 maggio, in appena due mesi e dieci giorni, l'azzurro ha messo in fila una striscia impressionante di 29 vittorie consecutive, portando a casa cinque Masters 1000 di fila (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma). Un filotto epocale, un'impresa leggendaria che prima di lui era riuscita soltanto a un mostro sacro come Novak Djokovic, che però ci riuscì alla maturità dei 31 anni. Jannik, invece, ha disintegrato la concorrenza alla sola età dei 24, centrando prima il mitico Sunshine Double negli States e poi dominando senza pietà sulla terra battuta europea.