TENNIS

Sinner nella storia dopo la vittoria di Roma: ora il relax, poi l'assalto al Roland Garros

Con la vittoria degli Internazionali, l'altoatesino completa la bacheca dei masters 1000 e stacca nettamente in classifica Carlos Alcaraz, ai box per l'infortunio al polso. Adesso meritato riposo per il numero uno prima del ritorno sulla terra rossa di Parigi

18 Mag 2026 - 11:25
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Un cannibale vero e proprio, capace di riscrivere le leggi del tennis moderno e di mettere in ginocchio l'intero circuito. Jannik Sinner non si ferma più. Dal 7 marzo al 17 maggio, in appena due mesi e dieci giorni, l'azzurro ha messo in fila una striscia impressionante di 29 vittorie consecutive, portando a casa cinque Masters 1000 di fila (Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid e Roma). Un filotto epocale, un'impresa leggendaria che prima di lui era riuscita soltanto a un mostro sacro come Novak Djokovic, che però ci riuscì alla maturità dei 31 anni. Jannik, invece, ha disintegrato la concorrenza alla sola età dei 24, centrando prima il mitico Sunshine Double negli States e poi dominando senza pietà sulla terra battuta europea.

Questo insieme di successi ha letteralmente spaccato in due la classifica mondiale. Nel ranking ATP è fuga vera: Sinner guarda tutti dall'alto del suo trono con un vantaggio attuale di 2.740 punti su Carlos Alcaraz. Lo spagnolo, dal canto suo, sta vivendo un momento complicatissimo a causa di un infortunio al polso che lo costringerà ad alzare bandiera bianca anche per il Roland Garros. Togliendo il bottino del 2025 raccolto tra il Roland Garros e Wimbledon, Sinner avrebbe virtualmente 11400 punti, Alcaraz 8160. L'azzurro può dunque contare su un margine di 3240 punti, un vantaggio che Alcaraz non può colmare, nemmeno se vincesse sull'erba del Queen's e di Wimbledon. Tornei dove tra l'altro non è ancora confermata l'eventuale presenza dello spagnolo, che ha mantenuto il massimo riserbo sui tempi di recupero.

Con il forfait del grande rivale, la strada verso la capitale francese si fa ancora più intrigante per l'italiano. Il secondo Slam della stagione (in programma da domenica 24 maggio a domenica 7 giugno) è il grande obiettivo nel mirino di Jannik, a caccia dell'unico Major che ancora manca alla sua straordinaria collezione. C'è anche una dolorosa rivincita da prendersi: lo scorso anno a Parigi fu proprio l'iberico a trionfare in finale, con Sinner che masticò amarissimo dopo aver sprecato ben tre match-point consecutivi.

Ma prima di dare l'assalto alla Tour Eiffel, per il numero uno del mondo è tempo di staccare la spina. Dopo un tour de force primaverile così massacrante, Jannik si prenderà qualche giorno di totale riposo per ricaricare le batterie e far respirare fisico e mente, elemento che lo aveva messo in forte difficoltà specialmente nella semifinale con Medevedev.

Il countdown per il rientro in campo è comunque già iniziato. Giovedì 21 maggio alle ore 14:00 ci sarà il sorteggio del tabellone, mentre l'esordio ufficiale di Sinner, che approderà al primo turno del torneo, avverrà in una delle tre giornate dedicate al debutto: o domenica 24, o lunedì 25 o martedì 26 maggio, con il programma definitivo che si saprà ufficialmente tra venerdì e sabato.

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