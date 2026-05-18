Presentata a Parma la terza edizione del Festival della Serie A

“Nella grande stagione della Sport Valley abbiamo tantissimi eventi, più di 100, dalle Finals di Coppa Davis che si giocheranno a Bologna, al Motomondiale e all’Eurovolley a Modena. Il Festival della Serie A è centrale in questo programma, un connubio perfetto tra l’evento sportivo e le occasioni di racconto e ricerca di confronto sulle priorità dello sport nazionale e del calcio, dalla sostenibilità all’attenzione per i giovani - ha spiegato il Coordinatore delle Politiche Sportive della Regione Emilia-Romagna Giammaria Manghi -. È un’idea felice, quella della condivisione comunitaria senza barriere, che coinvolge una città di grande cultura, anche sportiva, che si mette a disposizione per ospitare un evento di questa levatura. In questi anni la manifestazione è cresciuta in maniera considerevole e questo potrà essere l’anno della consacrazione. Siamo felici e onorati di poter ospitare anche questa terza edizione”. L’Assessora allo Sport della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni: “Il Festival della Serie A rappresenta un appuntamento importante per l’Emilia-Romagna e per Parma, che per tre giorni diventa il cuore del calcio italiano e un luogo di incontro tra sport, cultura e intrattenimento. Manifestazioni come questa contribuiscono a rafforzare l’attrattività delle nostre città, coinvolgendo appassionate, appassionati, famiglie e visitatori in un’esperienza diffusa che unisce e valorizza il nostro territorio e le sue eccellenze. Il calcio è un linguaggio popolare capace di unire generazioni e comunità, e il Festival riesce a raccontarlo andando oltre il campo da gioco, attraverso protagonisti, storie e momenti di confronto rivolti a tutte e tutti. Ed è proprio questa capacità di portare il calcio dentro la città, tra luoghi simbolo, incontri e occasioni di partecipazione pubblica, a rendere il Festival un appuntamento capace di parlare anche oltre il mondo dello sport”.