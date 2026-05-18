Il Vasco piange Geovani Silva, morto improvvisamente il talento verdeoro che vestì la maglia del Bologna

"È scomparso ieri a Vila Velha in Brasile all’età di 62 anni Geovani Silva. Centrocampista di regia con spiccata visione di gioco e senso del gol, si affermò nel Vasco da Gama e fu ingaggiato dal Bologna nell’estate del 1989 dopo essersi segnalato con la selezione brasiliana alle Olimpiadi di Seul del 1988. In rossoblù giocò una sola stagione disputando 28 partite e segnando 3 gol tra campionato e Coppa Italia".