Il Vasco piange Geovani Silva, morto improvvisamente il talento verdeoro che vestì la maglia del Bologna
Conosciuto come 'Piccolo Principe' centrocampista molto amato negli anni'90
© bolognafc.it
Il calcio brasiliano ha perso Geovani Silva, all'età di 62 anni. Idolo del Vasco, l'ex giocatore anche della nazionale verdeoro è morto d'infarto dopo essersi sentito improvvisamente male questa mattina. Nel 1989 venne a giocare in Italia nel Bologna, che lo acquistò per 9 miliardi di lire, dove rimase per una stagione segnando solo due gol; deluse le aspettative, così nel 1990 si trasferì in Germania nella squadra del Karlsruher SC; nel 1992 ritornò al Vasco da Gama con il quale vinse alcuni campionati statali brasiliani. Conosciuto come "Piccolo Principe", Geovani ha costruito una carriera straordinaria nel calcio brasiliano grazie al suo talento raffinato, alla sua visione di gioco e alla sua abilità tecnica, che lo hanno reso uno dei più grandi centrocampisti della sua generazione.
Il ricordo del Bologna
"È scomparso ieri a Vila Velha in Brasile all’età di 62 anni Geovani Silva. Centrocampista di regia con spiccata visione di gioco e senso del gol, si affermò nel Vasco da Gama e fu ingaggiato dal Bologna nell’estate del 1989 dopo essersi segnalato con la selezione brasiliana alle Olimpiadi di Seul del 1988. In rossoblù giocò una sola stagione disputando 28 partite e segnando 3 gol tra campionato e Coppa Italia".