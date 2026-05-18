Serie B, gli arbitri per il ritorno delle semifinali playoff

18 Mag 2026 - 16:26
© Getty Images

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Il designatore ad interim Dino Tommasi ha scelto due arbitri internazionali per le delicate semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. In Monza-Juve Stabia fischierà Maurizio Mariani di Aprilia, selezionato per il prossimo Mondiale americano. Al "Barbera" per Palermo-Catanzaro ci sarà invece Matteo Marcenaro di Genova.

Queste le designazioni complete:

MONZA – JUVE STABIA Martedì 19/05 h. 20:00

MARIANI

BINDONI - ZEZZA

IV: CALZAVARA

VAR: PEZZUTO   

AVAR: DI PAOLO

PALERMO - CATANZARO Mercoledì 20/05 h. 20:00

MARCENARO

SCATRAGLI - PALERMO

IV: COLLU

VAR: GHERSINI  

AVAR: DI PAOLO

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