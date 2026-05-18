Serie B, gli arbitri per il ritorno delle semifinali playoff
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Il designatore ad interim Dino Tommasi ha scelto due arbitri internazionali per le delicate semifinali di ritorno dei playoff di Serie B. In Monza-Juve Stabia fischierà Maurizio Mariani di Aprilia, selezionato per il prossimo Mondiale americano. Al "Barbera" per Palermo-Catanzaro ci sarà invece Matteo Marcenaro di Genova.
Queste le designazioni complete:
MONZA – JUVE STABIA Martedì 19/05 h. 20:00
MARIANI
BINDONI - ZEZZA
IV: CALZAVARA
VAR: PEZZUTO
AVAR: DI PAOLO
PALERMO - CATANZARO Mercoledì 20/05 h. 20:00
MARCENARO
SCATRAGLI - PALERMO
IV: COLLU
VAR: GHERSINI
AVAR: DI PAOLO