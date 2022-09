Vialli torna a "casa": in tribuna allo Zini a tifare Cremonese

Ospite speciale allo Zini. Gianluca Vialli si è infatti presentato in tribuna insieme ad alcuni amici per tifare la sua Cremonese nel match contro il Sassuolo. Nato a Cremona e cresciuto calcisticamente nelle giovanili del club, l'ex bomber grigiorosso per l'occasione ha indossato una maglia storica speciale. Speciale come l'abbraccio che gli hanno riservato i tifosi allo stadio tra autografi, foto, cori e applausi.