Serie A: Cremonese-Sassuolo 0-0, primo punto per i grigiorossi

CREMONESE-SASSUOLO 0-0

Tante occasioni ma nessun gol allo Zini: i padroni di casa muovono la classifica

Cremonese, primo punto per Alvini



























Nella quinta giornata di Serie A, la Cremonese pareggia 0-0 con il Sassuolo e conquista il primo punto in campionato. Nel primo tempo un paio di grandi occasioni per parte: Ghiglione e Zanimacchia per i padroni di casa, Kyriakopoulos e Maxime Lopez per gli ospiti. Nella ripresa meglio i ragazzi di Dionisi, con Radu che dice no a Pinamonti e Laurentiè. In parità anche i gol annullati, prima a Dessers e poi a Pinamonti, entrambi per fuorigioco.

LA PARTITA

Al quinto tentativo la Cremonese finalmente si sblocca e conquista il primo punto in campionato. Un pareggio giusto quello dello Zini, tra due squadre che si sono affrontate a viso aperto e hanno provato a vincerla. Meglio i padroni di casa nel primo tempo, meglio gli emiliani nella ripresa. Per Dionisi è il secondo 0-0 di fila dopo quello contro il Milan, oro colato considerando le tante assenze soprattutto in attacco.

Alvini recupera Chiriches e torna al 3-4-1-2 con Zanimacchia che prende il posto di Ascacibar. In avanti conferma per il tandem Dessers-Okereke. Emergenza attacco per il Sassuolo, che deve rinunciare a Berardi e Defrel. Dal 1' c'è il neo-acquisto Laurentiè nel tridente con Pinamonti e Kyriakopoulos. Primo tempo piacevole quello che va in scena allo Zini, tra due squadre che si affrontano a viso aperto. Partono meglio gli ospiti, con Pinamonti che prende il tempo a Chiriches ma di testa conclude a lato (3'). Con il passare dei minuti i padroni di casa prendono le redini del gioco e costruiscono due ghiotte occasioni tra il 13' e il 15': prima Ghiglione manca l'impatto vincente da pochi passi su perfetto cross di Valeri, poi Zanimacchia calcia a lato dopo una sponda di Dessers. La posizione tra le linee dell'ex Juve mette in difficoltà la difesa emiliana, che al 34' viene trafitta: campanile di Escalante che trova Dessers, il nigeriano si libera di Erlic e trafigge Consigli ma il gol è annullato per fuorigioco. I lombardi fanno la partita, ma lasciano spazi invitanti e il finale di tempo è di marca neroverde: al 38' Radu in tuffo sventa un tiro-cross di Kyriakopoulos, al 43' Maxime Lopez tutto solo dal limite strozza la conclusione di destro e manca una chance davvero ghiotta. Emozioni e bel gioco nel primo tempo, l'unico ingrediente che manca sono i gol.

La ripresa si apre con l'occasione di Kyriakopoulos, con il greco che calcia ancora male con il destro, non il suo piede (50'). La risposta dei grigiorossi con Dessers, che vince il duello con Erlic, poi la conclusione termina sull'esterno della rete (52'). Un minuto e viene pareggiato anche il numero di gol annullati, con Pinamonti che batte Radu ma l'ex Inter è scattato in posizione di fuorigioco a inizio azione. Giocano meglio gli emiliani che ci provano in ogni modo, ma Radu è sempre attento su Pinamonti (61'), Laurentiè (65') e Frattesi (72'). Entrambi i tecnici provano a mescolare le carte e pescare il jolly dalla panchina, ma il risultato non cambia.

LE PAGELLE

Radu 6,5 - Conferma anche oggi di essersi ripreso dopo la papera di Firenze. Nessun miracolo, ma attento e prezioso su Kyriakopoulos nel primo tempo e Pinamonti, Laurentiè e Frattesi nella ripresa.

Chiriches 6,5 - Il grande ex duella tutta la partita con Pinamonti e quasi sempre la spunta. La sua esperienza fondamentale per la corsa salvezza della Cremonese.

Okereke 5,5 - Si muove bene sul fronte d'attacco, ma precisione e qualità questo pomeriggio sono venute meno.

Laurentiè 6,5 - Appena arrivato e subito gettato nella mischia al posto dell'infortunato Berardi. Ha grande voglia e si intravede anche della qualità. Radu gli nega il gol all'esordio.

Erlic 6,5 - Le due stagioni allo Spezia gli hanno fatto davvero bene. Ora il croato è un centrale con i fiocchi e dalle sue parti difficilmente si passa.

Maxime Lopez 5,5 - In mezzo al campo abbina la solità qualità alla quantità, ma è grave l'errore in chiusura di primo tempo. Se avesse segnato, la partita avrebbe preso probabilmente definitivamente la via Emilia.

IL TABELLINO

CREMONESE-SASSUOLO 0-0

Cremonese (3-4-1-2): Radu 6,5; Aiwu 6, Chiriches 6,5, Lochoshvili 6; Ghiglione 6, Escalante 6, Pickel 6 (38' st Ciofani sv), Valeri 6 (16' st Quagliata 5,5); Zanimacchia 6 (16' st Castagnetti 6); Dessers 6 (31' st Tsadjout 5,5), Okereke 5,5 (31' st Buonaiuto 5,5). A disp.: Saro, Ciezkowski, Vasquez, Baez, Ascacibar, Bianchetti, Sernicola, Felix, Acella,, Milanese. All.: Alvini 6

Sassuolo (4-3-3): Consigli 6; Toljan 6, Erlic 6,5, Ferrari 6, Rogerio 6; Frattesi 6 (30' st Harroui 6), Lopez 5,5, Thorstvedt 5,5 (10' st Henrique 6); Laurentiè 6,5 (37' st Alvarez sv), Pinamonti 6, Kyriakopoulos 5,5 (30' st Ayhan 6). A disp.: Pegolo, Russo, Marchizza, Obiang, Antiste, D’Andrea, Tressoldi. All.: Dionisi 6

Arbitro: Pairetto

Marcatori: -

Ammoniti: Thorstvedt (S), Tsadjout (C)

Espulsi: -

Note: -