Serie A: Cremonese-Roma 2-1, prima vittoria per i grigiorossi

CREMONESE-ROMA 2-1

Ballardini fa festa con Tsadjout e Ciofani e lascia l'ultimo posto alla Sampdoria. I giallorossi scivolano al quinto posto

La Roma frena nella corsa Champions: impresa Cremonese







































LE PAGELLE

Tsadjout 7 - Secondo gol di fila dell'attaccante perugino, una magia di sinistro sotto l'incrocio. Bravo, poi, a mettersi al servizio della squadra e ad aiutare a far salire i compagni.

Ciofani 6,5 - Quarto gol in campionato a 37 anni suonati. Freddo dal dischetto per una rete che regala tre punti speranza e fa impazzire lo Zini.

Sernicola 5 - Gravissimo l'errore su Spinazzola in occasione dell'1-1, quando si perde completamente il terzino giallorosso. Una svista che poteva costare tantissimo.



Spinazzola 6,5 - Nella serataccia della Roma è l'unica nota lieta. Ritrova il gol dopo 727 giorni ed è sempre propositivo sulla sua fascia.

Dybala 5 - Brutta gara dell'argentino, che non trova mai le giuste distanze e non accende mai la luce. No Joya, no party.

Pellegrini 5 - Anche il capitano stecca la prova di Cremona. Pochi inserimenti e nessuna giocata di rilievo. Meglio El Shaarawy quando entra dopo l'ora di (non) gioco.

LA PARTITA

La Roma getta alle ortiche la grande occasione di agganciare Inter e Milan al secondo posto, si fa battere dalla Cremonese e scivolata addirittura in quinta posizione, virtualmente fuori dalla prossima Champions League. Una serata storta per i giallorossi, pagata davvero a caro prezzo. Una squadra con poche idee, guidata da un Mourinho davvero nervoso (ed espulso) e che ha cambiato marcia solo dopo i cambi, ma ha pagato dazio alla serata no di Dybala, Pellegrini e Belotti. Quando la Joya non è ispirata, tutta la squadra ne risente. Davvero il modo peggiore per arrivare alla sfida di domenica con la Juventus. Ballardini si gode la prima vittoria e lascia l'ultimo posto in classifica: la salvezza è lontana 8 punti, ma questo successo dà morale e nei miracoli non bisogna mai smettere di crederci.

Ballardini, alla ricerca ancora della prima vittoria in campionato, riparte dal tridente visto nel secondo tempo contro il Torino formato da Okereke, Felix e Tsadjout. Mourinho fa due cambi rispetto all'11 che ha battuto il Salisburgo: Kumbulla per lo squalificato Smalling e Wijnaldum, alla prima da titolare, per Matic. In attacco c'è ancora Belotti, con Abraham in panchina. La Roma prova subito a schiacciare la Cremonese nella propria metà campo, aggredendo i portati di palla e al 4' il tiro-cross di Wijnaldum attraversa tutta l'area senza che a un compagno riesca il tap-in vincente. I padroni di casa non stanno a guardare e all'8' l'ex Felix ci prova dal limite, pallone alto di poco. La gara vive di tanti duelli sporchi in mezzo al campo, tecnicamente gli errori sono tanti ma al 17' lo Zini viene giù per la magia di Tsadjout, che con un sinistro al volo sotto l'incrocio fulmina Rui Patricio. Per l'attaccante perugino è il secondo centro di fila dopo quello rifilato al Torino. Il gol è una mazzata per la Roma, che fatica a riorganizzarsi e perde fluidità nella manovra. L'occasione più nitida per i giallorossi arriva su calcio da fermo al 24', ma la punizione di Dybala dal limite è lenta e alta sopra la traversa.

La ripresa si apre senza cambi e con l'espulsione di Mourinho, che protesta vivacemente con il quarto uomo e viene cacciato da Piccinini. La Cremonese è sempre aggressiva e non lascia ragionare la Roma, così Carnesecchi non rischia praticamente nulla. Anzi sono i grigiorossi ad avere l'occasione per raddoppiare con la ripartenza di Valeri, che però serve male Tsadjout, costretto a un cross a centro area dove Spinazzola libera. Poco dopo l'ora di gioco, quadruplo cambio per i giallorossi: dentro Abraham, El Shaarawy, Solbakken e Matic per Belotti, Pellegrini, Zalewski e Cristante per una Roma super-offensiva. Al 68' Mourinho si gioca l'ultima carta: Karsdorp per Kumbulla e difesa a quattro. Gli ingressi danno nuova linfa, la Cremonese soffre e non riesce più a ripartire. Le palle in verticale mettono in crisi la difesa e al 71' arriva il pareggio: lungo lancio dalle retrovie di Mancini, Spinazzola sorprende Sernicola, è tenuto in gioco da Vazquez e dal limite piazza il destro vincente nell'angolino. L'inerzia ora è dalla parte della Roma, ma la Cremonese non molla e all'81 ottiene un calcio di rigore: la conclusione di Ciofani, appena entrato, è deviata da Mancini e finisce sui piedi di Okereke che calcia ma viene steso da Rui Patricio. Dal dischetto Ciofani non sbaglia e dopo 6' di recupero è festa grande allo Zini per una vittoria che in Serie A mancava da 30 partite e da quasi 27 anni.

IL TABELLINO

CREMONESE-ROMA 2-1

Cremonese (3-4-3): Carnesecchi 6; Ferrari 6 (39' st Chiriches sv), Bianchetti 6,5, Vasquez 6; Sernicola 5 (39' st Ghiglione sv), Benassi 7, Pickel 6 (33' st Galdames sv), Valeri 6,5; Felix 5,5 (21' st Meité 6), Tsadjout 7 (33' st Ciofani 6,5), Okereke 6. A disp.: Saro, Sarr, Aiwu, Buonaiuto, Acella, Quagliata, Lochoshvili, Dessers. All.: Ballardini 7

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio 5; Mancini 6, Ibanez 5, Kumbulla 6 (23' st Karsdorp 6); Zalewski 6 (18' st Solbakken 5), Cristante 5.5 (18' st Matic 5,5), Wijnaldum 6, Spinazzola 6.5; Pellegrini 5 (18' st El Shaarawy 6), Dybala 5; Belotti 5 (17' st Abraham 5). A disp.: Svilar, Boer, Llorente, Celik, Bove, Tahirovic, Camara, Volpato. All.: Mourinho

Arbitro: Piccinini

Marcatori: 17' Tsadjout (C), 26' st Spinazzola (R), 38' st rig. Ciofani (C)

Ammoniti: Ferrari (C), Bianchetti (C), Sernicola (C), El Shaarawy (R), Ibanez (R)

Espulsi:

Note: Al 46' espulso Mourinho (R) per proteste

LE STATISTICHE

Con questa vittoria, la Cremonese ha interrotto la striscia senza successi più lunga registrata da una squadra di Serie A (30, come l'Ancona tra il 1993 e il 2004).

La Cremonese ha vinto un incontro di Serie A per la prima volta dal 31 marzo 1996 (Padova-Cremonese 1-2).

La Roma non perdeva una partita contro una squadra ultima in classifica ad inizio giornata in Serie A dal 4 maggio 2014, quando perse 4-1 sul campo del Catania.

La Roma ha perso due sfide di fila contro la Cremonese in tutte le competizioni per la prima volta nella sua storia dal 1929/30.

Leonardo Spinazzola ha preso parte ad almeno un gol in tre match di fila per la seconda volta con la maglia della Roma considerando tutte le competizioni, dopo le tre gare tra febbraio e marzo 2021.

Daniel Ciofani (luglio 1985) è il giocatore più anziano con almeno quattro reti segnate nei maggiori cinque campionati europei in corso.

Leonardo Spinazzola è tornato al gol in Serie A per la prima volta dopo 727 giorni (Fiorentina-Roma del 3 marzo 2021).

Nessun difensore conta più partecipazioni a rete in questo inizio di nuovo anno solare di Emanuele Valeri in Serie A (tre come Posch, Danilo, Carlos Augusto e Di Lorenzo).

Frank Tsadjout è il terzo giocatore della Cremonese ad andare a segno per due presenze di fila in questo campionato, dopo Okereke lo scorso gennaio e Dessers a ottobre 2022.

Emanuele Valeri è il giocatore della Cremonese che è stato coinvolto in più reti in Serie A in questo 2023 (tre, frutto di un gol e due assist).

La Cremonese ha segnato almeno due gol per due incontri di fila in Serie A per la prima volta da aprile 1996 (tre in quel caso).

La Cremonese ha chiuso in vantaggio il 1° tempo di una gara di Serie A per la prima volta dalla sfida fuori casa contro il Bari del 14 aprile 1996.

La Roma non ha vinto per tre gare esterne di fila in Serie A per la prima volta da maggio 2022 (pareggio v Napoli, sconfitte v Inter e Fiorentina).

In questa sfida, Tammy Abraham ha raggiunto le 150 presenze nei cinque grandi campionati europei (31 con lo Swansea, 58 con il Chelsea e 61 con la Roma).

In questa sfida, Stephan El Shaarawy ha raggiunto le 250 presenze in Serie A (tre con il Genoa, 83 con il Milan e 164 con la Roma).

Georginio Wijnaldum torna a giocare una gara da titolare dei maggiori cinque campionati europei per la prima volta dopo 290 giorni (Paris Saint-Germain-Montpellier in Ligue 1 del 14 maggio 2022).

Per la terza volta nel 2023 la Cremonese ha segnato la prima rete del match in campionato, dopo che nel 2022 ci era riuscita solo due volte in Serie A.

La Roma ha effettuato sei cambi nel XI titolare rispetto all’ultimo incontro di Serie A, record per il club giallorosso tra due partite di questo campionato.