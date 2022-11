Serie A: Cremonese-Milan 0-0, super-Carnesecchi frena i rossoneri

CREMONESE-MILAN 0-0

Passo falso della squadra di Pioli allo Zini: il Napoli ringrazia a vola a +8

Il Milan frena con la Cremonese





























Il Milan non va oltre lo 0-0 con la Cremonese, un passo falso inaspettato che fa felice il Napoli, ora a +8 sui rossoneri e sempre più in fuga scudetto. Sugli scudi il portiere Carnesecchi, autore di quattro interventi decisivi: al 26' si oppone con il piede su Origi, al 36' smanaccia un colpo di testa di Thiaw, al 40' respinge un tiro potentissimo di Messias e al 68' non si fa sorprendere dal tiro-cross di Leao. Il Milan cala nella ripresa, ma la Cremonese non riesce mai a rendersi pericolosa.

LA PARTITA

Brutto passo falso del Milan, che va in bianco a Cremona e complica di molto la corsa scudetto, precipitando a -8 dal Napoli. I rossoneri giocano un buon primo tempo, ma vengono fermati da un Carnesecchi in grande spolvero. Nella ripresa, però, calano vistosamente e nemmeno con i nervi riescono a portare a casa i tre punti. Le assenze di Theo Hernandez e Giroud si sono fatte sentire eccome e nemmeno l'ingresso di Leao ha cambiato l'inerzia della gara. La Cremonese rimanda ancora ancora l'appuntamento con la prima vittoria in campionato, ma questo è un punto davvero pesante in ottica salvezza, a patto di trovare con maggiore frequenza la via del gol. Troppo pochi i due gol casalinghi per sperare di salvarsi.

Alvini fa ampio turnover e ne cambia 8 rispetto agli 11 titolari visti con la Salernitana. In attacco Afena-Gyan fa coppia con Ciofani. Pioli deve rinunciare agli squalificati Theo Hernandez e Giroud, lancia dal primo minuto il giovane Thiaw e schiera la difesa a tre. Brahim Diaz è il trequartista alle spalle di Rebic e Origi. Leao parte in panchina. Il primo tempo dello Zini è un monologo rossonero, con i padroni di casa che pensano solo a difendersi ma davanti non riescono mai a impensierire i rivali, confermando la grande difficoltà a trovare la via del gol davanti ai propri tifosi. Il Milan tiene costantemente il pallino del gioco (73% il possesso palla), ma comincia a portare pericoli solo dal 26': Rebic ruba palla a Ghiglione e lancia Origi, grande parata con il piede di Carnesecchi. Il portiere grigiorosso è uno dei grandi protagonisti della prima frazione, visto che evita il gol in altre due occasioni: al 36' parando con la mano aperta un colpo di testa di Thiaw e al 40' respingendo in tuffo il sinistro violentissimo di Messias. Il vice-Radu tiene in piedi i suoi, che sbandano ma non crollano.

La Cremonese inizia la ripresa con un piglio un po' più propositivo e per una decina di minuti tiene il Milan lontano dalla propria area. La squadra di Pioli fatica ma al 56' sembra trovare l'episodio giusto, quando Origi vince un rimpallo e batte Carnesecchi. La gioia dura pochi secondi, perché il Var annulla per fuorigioco del belga sul passaggio di Rebic. L'allenatore campione d'Italia corre ai ripari, inserendo Leao, De Ketelaere e Kalulu. Alvini risponde con Okereke, Buonaiuto e Sernicola. La pressione degli ospiti è costante, ma Carnesecchi corre un solo serio pericolo sul tiro-cross di Leao (68'). De Ketelaere, ancora una volta, non riesce a incidere e il solo Messias sembra avere voglia e idee. Troppo poco: il muro della Cremonese regge e il Napoli ringrazia.

LE PAGELLE

Carnesecchi 7,5 - E' l'uomo copertina dello Zini. Soprattutto nel primo tempo tiene in piedi i suoi, con tre belle parate su Origi, Thiaw e Messias. Meno impegnato nella ripresa, ma attento su Leao.

Bianchetti 6,5 - Guida con grande attenzione e maestria la retroguardia grigiorossa e con i compagni Aiwu e Vazquez rende inoffensivo l'attacco rossonero.

Afena-Gyan 4,5 - Alvini gli regala una maglia da titolare, fiducia decisamente mal riposta. Non azzecca un movimento e nemmeno un giocata, serata davvero incolore. Dov'è finito il talento ammirato l'anno scorso alla Roma?

Messias 6,5 - In attacco è il più attivo e pericoloso, quello che si dà più da fare. Una spina nel fianco per la Cremonese. Carnesecchi gli nega la gioia del gol.

Thiaw 6,5 - Dopo l'ottimo spezzone di Verona, Pioli gli regala una maglia da titolare e il 21enne dimostra ancora di avere stoffa. Senza problemi in difesa, sfiora il gol con un bel colpo di testa nel primo tempo.

Origi 5,5 - Nel primo tempo ha l'occasione più ghiotta ma si fa ipnotizzare da Carnesecchi. Nella ripresa trova il gol, ma il Var glielo toglie per fuorigioco. Dopo un'ora lascia il posto a Leao.



IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-0

Cremonese (3-5-2): Carnesecchi 7,5; Aiwu 6,5, Bianchetti 6,5, Vasquez 6,5; Ghiglione 5,5 (18' st Sernicola 6), Escalante 6, Castagnetti 6 (25' st Pickel 6), Meité 6, Valeri 5,5 (43' st Quagliata sv); Afena-Gyan 4,5 (18' st Buonaiuto 6), Ciofani 5 (18' st Okereke 6). A disp.: Saro, Sarr, Hendry, Baez, Acella, Lochoshvili, Ndiaye, Milanese, Tsadjout, Zanimacchia. All.: Alvini 6,5

Milan (3-4-1-2): Tatarusanu 6; Thiaw 6,5 (15' st Kalulu 6), Kjaer 6, Tomori 6,5; Messias 6,5, Bennacer 6, Tonali 5,5 (38' st Krunic sv), Ballo-Touré 5; Diaz 5,5 (29' st De Ketelaere 5); Rebic 5,5 (38' st Lazetic sv); Origi 5,5 (15' st Leao 5,5). A disp.: Mirante, Jungdal, Gabbia, Pobega, Vranckx, Bakayoko, Pobega, Adli. All.: Pioli 5,5

Arbitro: Rapuano

Marcatori: -

Ammoniti: Ghiglione (C), Vasquez (C), Leao (M), Valeri (C), Meité (C), Lazetic (M), De Ketelaere (M)

Espulsi: -

Note: -

LE STATISTICHE

• Il Milan, con 30 punti e distante 8 dalla vetta, nello scorso campionato era a quota 32 punti ed era a -3 dal 1° posto dopo 14 gare stagionali.

• Il Milan non ha trovato la vittoria in due delle ultime quattro gare contro squadre neopromosse in Serie A (2N), dopo aver vinto 10 delle precedenti 11 sfide del genere (1P).

• Il Milan ha mancato il successo in quattro delle sette trasferte di questo campionato (3N, 1P); in tutta la Serie 2021/22, solo in cinque gare fuori casa non aveva vinto (4N, 1P).

• Il Milan ha interrotto una serie realizzativa di nove gare di fila in Serie A, segnando 2.2 gol a match nel parziale.

• Per la prima volta in questo campionato, la Cremonese è rimasta imbattuta per tre gare di fila (3N).

• La Cremonese rimane una delle due squadre, assieme all’Elche, a non aver mai vinto nei big-5 campionati europei 2022/23.

• La Cremonese è la squadra che ha pareggiato più gare in questa Serie A (sette).

• Il Milan ha tentato 16 tiri in questa gara, di cui 10 nel primo tempo.

• Sandro Tonali ha collezionato la 100ª presenza con il Milan in tutte le competizioni.

• Simon Kjaer ha giocato la sua 150ª partita in Serie A.

• Marko Lazetic ha giocato la sua prima partita in Serie A; è il primo giocatore classe 2004 a giocare una gara di Serie A con il Milan.