Cremonese, Giacchetta: "A Napoli pullman davanti alla porta? Spero di averlo a due piani..."

Da giovane calciatore alla fine degli anni '80 giocava nel Napoli di Maradona, oggi si prepara a sfidarlo nello stadio dedicato al Pibe de Oro. Simone Giacchetta, direttore sportivo della Cremonese, ha ricordato i suoi anni in azzurro ("Sembra impossibile, ma è successo: ho avuto la possibilità di giocare con Diego Armando Maradona l’anno in cui il Napoli vinse la Coppa Uefa. È stata un'esperienza bellissima") e parlato della sfida che attende i grigiorossi, alla disperata caccia di punti salvezza, nel prossimo weekend: "Pullman davanti la porta? Giampaolo è un ottimo tecnico che fa giocare la squadra. Quando si affrontano le squadre grandi contro squadre piccole, queste ultime diventano vittime predestinate e per questo l’espressione: “Mettere un pullman davanti alla porta” rappresenta la normalità. Se questo, però, vuol dire portare il risultato a casa, spero di avere un bel pullman a due piani a disposizione".