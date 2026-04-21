Serie A, lotta salvezza infuocata a cinque giornate dalla fine: c'è il rischio spareggio

Il pareggio nel posticipo di Premier tra Crystal Palace e West Ham ha condannato il Wolverhampton alla retrocessione in Championship. I Wolves sono la prima squadra a salutare la massima categoria nei top cinque campionati europei. In Italia la matematica non ha ancora messo la parola fine all’esperienza in Serie A di Pisa e Verona, che sono però con un piede e mezzo in Serie B. Entrambe appaiate a quota 18 in fondo alla classifica a cinque giornate dalla fine, hanno un distacco di dieci lunghezze dal duo Lecce-Cremonese.

I toscani saluterebbero la Serie A dopo appena una stagione, il Verona troverebbe la Serie B dopo sette campionati in A. Se la situazione dovesse rimanere invariata fino al 24 maggio, salentini e lombardi si giocherebbero la permanenza in Serie A con uno spareggio in gara secca in campo neutro. L’ultima volta che si era verificata quest’eventualità era la stagione 2022-23. Verona e Spezia avevano chiuso a 31 punti, con i veneti che si erano guadagnati la permanenza in A vincendo al Mapei Stadium (3-1 con i gol di Faraoni e la doppietta di Ngonge).



Il calendario sorride ai giallorossi, che sulla carta hanno impegni più agevoli. Nei prossimi due turni sono attesi dalle trasferte di Verona e Pisa, vere e proprie ultime spiagge per gialloblù e neroazzurri. Per preparare al meglio queste sfide, i ragazzi di Di Francesco hanno raggiunto il Veneto dopo la partita pareggiata 1-1 con la Fiorentina e rimarranno in ritiro a Bussolengo, in provincia di Verona, fino alla sfida dell’1 maggio contro il Pisa. Dopo la doppia trasferta, i giallorossi torneranno al via del Mare per ospitare la Juventus, che potrebbe arrivare in Puglia già certa della qualificazione in Champions. L’ultimo impegno in trasferta sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo – i neroverdi sono già ampiamente salvi –, mentre per i 90 minuti finali i giallorossi ospiteranno il Genoa.



Qui Cremonese La situazione per la Cremonese è più complicata, a partire dalla sfida al Maradona contro il Napoli di venerdì 24. I grigiorossi ospiteranno poi la Lazio nel posticipo di lunedì 4 maggio. La partita da non sbagliare sarà però quella del fine settimana successivo, quando allo Zini arriverà il Pisa. Ultima trasferta contro l’Udinese e, così come il Lecce, partita conclusiva in casa con avversario il Como.



Le altre nelle zone basse La più vicina a Lecce e Cremonese è il Cagliari, che ha cinque punti di margine sul duo che occupa il terz’ultimo posto. I sardi giocheranno contro Atalanta, Bologna, Udinese, Torino e Milan. Prima della sconfitta contro l’Inter nell’ultimo turno, gli uomini di Pisacane avevano sconfitto la Cremonese nello scontro diretto: una vittoria che ha dato maggiore serenità all’ambiente e che ora consente di guardare con relativa fiducia alle ultime cinque partite. Fiorentina a 36, Parma e Genoa a 39 e Torino a 40 non sono ancora matematicamente salve, ma solo incroci fantacalcistici potrebbero invischiarle in zona retrocessione.