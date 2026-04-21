Serie A, lotta salvezza infuocata a cinque giornate dalla fine: c'è il rischio spareggio
Lecce e Cremonese terzultime a pari punti, ma per i giallorossi il calendario sulla carta è più agevole
Qui Lecce
Il pareggio nel posticipo di Premier tra Crystal Palace e West Ham ha condannato il Wolverhampton alla retrocessione in Championship. I Wolves sono la prima squadra a salutare la massima categoria nei top cinque campionati europei. In Italia la matematica non ha ancora messo la parola fine all’esperienza in Serie A di Pisa e Verona, che sono però con un piede e mezzo in Serie B. Entrambe appaiate a quota 18 in fondo alla classifica a cinque giornate dalla fine, hanno un distacco di dieci lunghezze dal duo Lecce-Cremonese.
I toscani saluterebbero la Serie A dopo appena una stagione, il Verona troverebbe la Serie B dopo sette campionati in A. Se la situazione dovesse rimanere invariata fino al 24 maggio, salentini e lombardi si giocherebbero la permanenza in Serie A con uno spareggio in gara secca in campo neutro. L’ultima volta che si era verificata quest’eventualità era la stagione 2022-23. Verona e Spezia avevano chiuso a 31 punti, con i veneti che si erano guadagnati la permanenza in A vincendo al Mapei Stadium (3-1 con i gol di Faraoni e la doppietta di Ngonge).
Il calendario sorride ai giallorossi, che sulla carta hanno impegni più agevoli. Nei prossimi due turni sono attesi dalle trasferte di Verona e Pisa, vere e proprie ultime spiagge per gialloblù e neroazzurri. Per preparare al meglio queste sfide, i ragazzi di Di Francesco hanno raggiunto il Veneto dopo la partita pareggiata 1-1 con la Fiorentina e rimarranno in ritiro a Bussolengo, in provincia di Verona, fino alla sfida dell’1 maggio contro il Pisa. Dopo la doppia trasferta, i giallorossi torneranno al via del Mare per ospitare la Juventus, che potrebbe arrivare in Puglia già certa della qualificazione in Champions. L’ultimo impegno in trasferta sarà a Reggio Emilia contro il Sassuolo – i neroverdi sono già ampiamente salvi –, mentre per i 90 minuti finali i giallorossi ospiteranno il Genoa.