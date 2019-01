Virtus Entella, grande attesa per la Roma: conto alla rovescia sui social

09/01/2019

Cresce l’attesa in casa Virtus Entella in vista della gara contro la Roma di Coppa Italia prevista per il prossimo lunedì sera alle ore 21 all’Olimpico. I liguri, dopo l’impresa realizzata al Ferraris contro il Genoa, vogliono continuare a stupire e cercheranno di realizzare un altro miracolo. I tifosi dell’Entella non vedono l’ora di assistere la gara ed hanno già preso d’assalto le biglietterie: saranno oltre 500 infatti, i supporters del club che seguiranno la squadra in trasferta a Roma. Prevista quindi una vera e propria invasione della Capitale: i calciatori della Virtus Entella, che è attualmente quinta in classifica in Serie C ma con 5 gare da recuperare, cercheranno di dare al massimo per onorare una partita che per loro sarà storica. Non a caso i liguri stanno facendo un vero e proprio conto alla rovescia sui social con dei simpatici post. “Davide contro Golia ma sarà soprattutto la nostra festa” si legge nel profilo Facebook della Virtus Entella che ha voluto simpaticamente ricordare anche la differenza esistente tra i due club sottolineando come il solo Francesco Totti, indiscussa bandiera della Roma, abbia segnato da solo più gol di tutta la squadra ligure in Serie B.