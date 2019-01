Coppa Italia, Roma-Virtus Entella 4-0: super Schick, giallorossi ai quarti

14/01/2019

LA PARTITA

Nessun problema per la Roma di Eusebio Di Francesco a sbrigare la pratica Virtus Entella e conquistare i quarti di finale di Coppa Italia, ma qualche grattacapo per l'allenatore giallorosso c'è. Sono due, per l'esattezza: gli infortuni di Diego Perotti e Juan Jesus. 'El Monito' a pochi istanti dall'inizio della partita viene fermato da un risentimento muscolare (in campo al suo posto è sceso Justin Kluivert), il difensore brasiliano deve uscire per problemi a un ginocchio destro: si parla di una possibile distorsione per lui, che ha abbandonato lo stadio in barella. E l'emergenza in difesa, per la Roma, vede un nuovo nome aggiunto alla lista.

In campo, invece, i giallorossi vivono una serata fin troppo tranquilla. Dopo 22 secondi dal calcio d'inizio, infatti, arriva l'1-0: Under galoppa a destra e serve al centro Schick, colpo di tacco del ceco e risultato immediatamente sbloccato. Dopo il vantaggio la Roma non accelera e i Diavoli Neri, attualmente sesti nel girone A di serie C, mostrano di non voler fare solo da comparse allo stadio Olimpico: al 17' arriva la bella punizione rasoterra di Nizzetto, Olsen respinge e poi si supera sul tentativo di tap-in di Eramo. La Roma inizia a specchiarsi un po' in se stessa, con Di Francesco furioso in panchina: diversi i leziosismi degli attaccanti giallorossi, che in particolare abusano dei colpi di tacco. Solo alla mezz'ora arriva una nuova, vera conclusione giallorossa dopo un gol di Marcano annullato per giusto fuorigioco: Under libera il destro, alto. Finché la Roma non chiude la partita, però, l'Entella non demorde: al 37' pasticciano Olsen e Marcano, con il portiere giallorosso costretto a un pericoloso dribbling su Mota e Caturano. Poi Pastore cerca Schick con un altro colpo di tacco, salutato con qualche fischio dal pubblico dell'Olimpico. Altra fiammata Entella al 43', quando uno schema su punizione permette a Adorjan di mettere in mezzo un pallone insidioso, su cui Fazio è costretto a mettere una toppa di testa. A 30 secondi dall'intervallo, quindi, la Roma si riaccende e raddoppia con tre tocchi: sugli sviluppi di una punizione, Karsdorp trova Schick in profondità, altro colpo di tacco, che però stavolta è efficace. Si trasforma infatti in un assist per l'accorrente Marcano, che non ha problemi a realizzare il 2-0.

Schick, sempre più ispirato, va di nuovo in gol anche alla prima azione della ripresa, stavolta al secondo minuto: ripartenza della Roma, palla profonda di Kluivert per l'ex Samp che con il sinistro trova l'angolino e fa doppietta. Il 3-0 non cancella gli ospiti dalla partita. Anzi, al 50' Mancosu troverebbe la via del gol, che però non viene convalidato per fuorigioco. E la Roma continua a macinare il suo calcio: al 52' Kluivert con l'ennesimo colpo di tacco mette in condizione Pastore di far male, ma il Flaco non ne approfitta. Al 58' Schick in contropiede potrebbe fare tripletta, ma è bravo Paroni a opporsi con i piedi. Lo stesso portiere di lungo corso dell'Entella si ripete nei minuti successivi su Kluivert e Under, ma è costretto a capitolare ulteriormente al 74': Kluivert trova in profondità Pastore e 'El Flaco' con il destro cala il poker, partecipando alla festa giallorossa. Nella notte in cui, però, gli stop di Juan Jesus e Perotti non permettono a Di Francesco di sorridere e basta.