Udinese, Runjaic: "Contro l'Inter nessuna rivoluzione. Sanchez può partire dall'inizio"

A margine del brindisi di Natale con i giornalisti, Kosta Runjaic ha presentato la sfida di Coppa Italia di giovedì sera contro l'Inter. "Domani saremo in difficoltà soprattutto a centrocampo, mancheranno Zarraga, Payero e Lovric. È una sfida, ma metterò in campo la migliore squadra possibile. Ci saranno delle rotazioni, abbiamo diverse scelte, ma non è detto che ci saranno in tutti i reparti. C'è ancora tempo per decidere - ha spiegato l'allenatore dell'Udinese - Non andremo a stravolgere radicalmente la formazione, non è l'approccio con cui vogliamo lavorare. Sarà però l'occasione per vedere meglio giocatori visti meno finora. La difesa sarà a tre". Quasi certo l'impiego del grande ex Alexis Sanchez: "Domani è il suo compleanno. Sulla carta può anche partire dall'inizio, ma devo ancora decidere".