Semifinali Coppa Italia: Mariani arbitro di Inter-Milan, Doveri per Juventus-Fiorentina

Inter, Milan e Maurizio Mariani. Nel derby di ritorno nella semifinale di Coppa Italia, stesso stadio, stesse squadre e stesso arbitro rispetto all'andata. L'arbitro romano è stato infatti designato dall'AIA per dirigere anche Inter-Milan dopo averlo fatto nello 0-0 di fine febbraio. Per la sfida dell'Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina (1-0 all'andata al Franchi per i bianconeri) è stato scelto Daniele Doveri.