Inter, Inzaghi: "Attenzione al Milan, serve lucidità e ora viene il difficile. Lautaro? Speriamo di averlo a Parma"

Vigilia di Coppa Italia in casa Inter, con la squadra di Simone Inzaghi pronta a sfidare il Milan nel derby in semifinale. Una stracittadina importante per i nerazzurri, a un passo dal capitolo finale della competizione e che sa di rivincita dopo la sconfitta in Supercoppa che ha consegnato il trofeo agli uomini di Conceiçao. Un match che l'Inter affronterà senza il suo capitano Lautaro e in una sorta di emergenza davanti: "Il piano è averlo contro il Parma, dobbiamo giocare con i tre attaccanti e in panchina l'attaccante della Primavera che giocherà oggi in Youth League. Vedremo chi giocherà domani". E il tecnico, in conferenza stampa, ha sottolineato di non fidarsi del momento no del Milan: "Sono forti e hanno qualità, possono impensierire tutti. Hanno avuto difficoltà in stagione, ma ci vorrà attenzione perché il Milan come l'Inter vuole vincere il doppio confronto per andare in finale. Rivincita? I precedenti non vanno in campo. Sappiamo che quest'anno abbiamo avuto difficoltà in avvio, gli altri due derby sono stati decisi da episodi. Dobbiamo essere lucidi".