Sarri: "Vittoria importante, sabato ho visto la squadra mortificata e umiliata"

Dopo l'amarezza e le polemiche di San Siro, la Lazio si è presa una bella rivincita sul Milan, battendolo all'Olimpico ed eliminandolo dalla Coppa Italia. Un successo pesante per Maurizio Sarri, che non nasconde la sua soddisfazione al termine di una partita decisa nel finale dalla zuccata di Zaccagni. "Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate oltre 40mila persone che hanno fatto un tifo feroce. Mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Sabato li ho visti mortificati e umiliati. A eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una partita difficile", ha detto il tecnico biancoceleste a Sport Mediaset.