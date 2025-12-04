Sarri: "Vittoria importante, sabato ho visto la squadra mortificata e umiliata"

Lazio-Milan, le foto della partita
Il tecnico biancoceleste dopo il passaggio ai quarti di Coppa Italia: "Queste sono delle situazioni in cui ho gusto"di Alberto Gasparri
Dopo l'amarezza e le polemiche di San Siro, la Lazio si è presa una bella rivincita sul Milan, battendolo all'Olimpico ed eliminandolo dalla Coppa Italia. Un successo pesante per Maurizio Sarri, che non nasconde la sua soddisfazione al termine di una partita decisa nel finale dalla zuccata di Zaccagni. "Ci ha fatto piacere che all'Olimpico sono arrivate oltre 40mila persone che hanno fatto un tifo feroce. Mi ha fatto piacere per loro e per i ragazzi. Sabato li ho visti mortificati e umiliati. A eliminazione diretta contro il Milan è sempre qualcosa di importante. Non abbiamo tempo neanche di essere contenti perché domenica ci aspetta una partita difficile", ha detto il tecnico biancoceleste a Sport Mediaset.
"Queste sono delle situazioni in cui ho gusto: grandi difficoltà fin da giugno e luglio, tantissimi infortuni però poi è una squadra che si fa allenare. Io durante la settimana mi diverto. Poi la domenica alle volte mi arrabbio, perché abbiamo a livello tecnico abbiamo qualcosa in meno di altre squadre", ha aggiunto.
Su Basic: "È arrivato qualche anno fa con grandi prospettive. Poi si era un po' perso ma non ho avuto grandi dubbi a ritirarlo dentro e ci sta ripagando in maniera importante. A livello di movimenti è il più affidabile"
Sulla seconda parte di stagione: "Mi aspetto di dover continuare a lavorare. Se arrivamo a fine stagione e siamo convinti di avere 7/8 giocatori su cui innestare 2/3 di qualità sarebbe tanta roba. Se riusciamo a costruire una bella base è già qualcosa di importante. Nei prossimi 5 mesi ci sarà da lavorare"
