Coppa Italia, conferma Roma o riscatto Torino? L'Inter aspetta la sfidante dei quarti

Alle 21, in diretta su Italia 1 e in streaming sul sito, la gara degli ottavi di finale all'Olimpico. Gasperini: "Per noi obiettivo importante con finale in casa. Non voglio parlare di mercato"di Paolo Borella
Per fare i conti con il proprio passato, Gian Piero Gasperini deve prima accettare il suo presente. Tra un mercato tanto atteso che sembra finalmente poter decollare e un'emergenza infortuni legata all'attacco che vedrà l'allenatore giallorosso privato delle sue punte principali, Dovbyk e Ferguson.
I quarti di finale fra Roma e Torino di questa sera, alle ore 21 in diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming sul sito, rappresentano il primo passo per Gasperini per avvicinarsi a quella Coppa Italia sfiorata per tre volte sulla panchina dell'Atalanta. Tre, infatti, le finali perse con la Dea, contro Lazio (2019) e Juventus (2021 e 2024), mentre all'orizzonte c'è una possibilità interessante per la sua Roma: "Questa è una competizione molto importante e tutti ci tengono. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo, ma avremmo anche la possibilità di giocare la finale nel nostro stadio...", ha detto Gasperini, che perde uomini ma non partite, considerati gli ultimi due successi in campionato contro Lecce e Sassuolo.
Dall'Olimpico che ospiterà la finalissima del 13 maggio prossimo, intanto, stasera parte il nuovo percorso, contro i "granata sempre difficili da affrontare, ostici e solidi", tanto che a settembre avevano inflitto a Gasp la prima sconfitta sulla panchina della Roma in campionato. Fra Robinio Vaz vicinissimo e la possibilità di Malen, meglio non commentare il "caso Raspadori": "Non ne sono a conoscenza e non saprei cosa aggiungere", ha detto l'allenatore torinese, che non vuole parlare di mercato.
Complessità moltiplicate dalle assenze: squalificato Mancini, infortunati Pellegrini, Baldanzi e Gollini, oltre ai due attaccanti Ferguson (infiammazione nervo sciatico) e Dovbyk (problema muscolare alla coscia). Un piccolo sorriso per il ritorno fra i convocati del recuperato Bailey e del centrale Ndicka, tornato dalla Coppa d'Africa.
Possibile un 3-4-2-1 con Ghilardi, Ziolkowski e Hermoso davanti a Svilar, Celik e Wesley sugli esterni, Cristante e Koné centrali, Soulé e El Shaarawy alle spalle di Dybala come "falso nueve".
Due attaccanti veri come Simeone e Adams, invece, pronti per un Torino che ha perso 6 delle ultime 9 gare e segnato una sola rete nelle ultime due sfide, in cui è uscito sconfitto contro Udinese e Atalanta. Baroni è stato confermato sulla panchina, ma è chiaro che servirebbe un segnale forte per ridare entusiasmo alla squadra, come potrebbe essere un successo sul campo della Roma e la speranza di inseguire un trofeo.
Altre possibili novità fra i titolari: Casadei (squalificato contro l'Atalanta) e Ilkhan in mediana, Israel al posto di Paleari fra i pali. Per un 3-5-2 che potrebbe vedere Ismajili, Maripan e Coco nel terzetto in protezione di Paleari, Lazaro e Aboukhlal esterni nel centrocampo completato da Ilkhan, Casadei e Vlasic, con Simeone e Adams in attacco.
L'Inter, che ha già archiviato la pratica ottavi di finale con la cinquina al Venezia di inizio dicembre, aspetta incuriosita osservando dal divano. Chi la raggiungerà ai quarti?