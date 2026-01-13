Coppa Italia, conferma Roma o riscatto Torino? L'Inter aspetta la sfidante dei quarti

I quarti di finale fra Roma e Torino di questa sera, alle ore 21 in diretta esclusiva su Italia 1 e in streaming sul sito, rappresentano il primo passo per Gasperini per avvicinarsi a quella Coppa Italia sfiorata per tre volte sulla panchina dell'Atalanta. Tre, infatti, le finali perse con la Dea, contro Lazio (2019) e Juventus (2021 e 2024), mentre all'orizzonte c'è una possibilità interessante per la sua Roma: "Questa è una competizione molto importante e tutti ci tengono. Il percorso da qui in avanti diventa impegnativo, ma avremmo anche la possibilità di giocare la finale nel nostro stadio...", ha detto Gasperini, che perde uomini ma non partite, considerati gli ultimi due successi in campionato contro Lecce e Sassuolo.